20-åriga succéspelaren avgjorde för Rögle

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Rögle vann med 3–2 efter förlängning

Rögles Felix Nilsson tvåmålsskytt

Frölundas tredje raka förlust

Det blev en riktigt spännande match när Frölunda mötte Rögle i SHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0). Stor matchhjälte 15 sekunder in i förlängningen blev Felix Nilsson som gjorde det avgörande målet.

Felix Nilsson tvåmålsskytt för Rögle

Henrik Tömmernes gjorde 1–0 till Frölunda efter 12.01 assisterad av Max Friberg och Jacob Peterson. 1–1 kom efter 12.52 när Paul Ladue slog till med assist av Calle Själin och Felix Nilsson.

Andra perioden blev mållös.

Nicklas Lasu gav Frölunda ledningen tidigt i tredje perioden efter pass från Noah Dower Nilsson och Isac Heens. 8.41 in i tredje perioden nätade Rögles Felix Nilsson på pass av Lukas Ekeståhl-Jonsson och Lubos Horky och kvitterade.

I förlängningen tog det 15 sekunder innan Rögle också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Felix Nilsson, på pass av Fredrik Olofsson.

Felix Nilsson gjorde två mål för Rögle och spelade fram till ett mål.

I nästa match, lördag 7 mars möter Frölunda Timrå IK hemma i Scandinavium 18.00 medan Rögle spelar hemma mot Färjestad 15.15.

Frölunda–Rögle 2–3 (1–1, 0–0, 1–1, 0–1)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 1–0 (12.01) Henrik Tömmernes (Max Friberg, Jacob Peterson), 1–1 (12.52) Paul Ladue (Calle Själin, Felix Nilsson).

Tredje perioden: 2–1 (42.31) Nicklas Lasu (Noah Dower Nilsson, Isac Heens), 2–2 (48.41) Felix Nilsson (Lukas Ekeståhl-Jonsson, Lubos Horky).

Förlängning: 2–3 (60.15) Felix Nilsson (Fredrik Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 1-2-2

Rögle: 2-3-0

Nästa match:

Frölunda: Timrå IK, hemma, 7 mars 18.00

Rögle: Färjestads BK, hemma, 7 mars 15.15