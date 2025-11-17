”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Robin Salo uppges lämna Malmö för spel i Örebro nästa säsong.

Nu svarar Malmö-sportchefen Oscar Alsenfelt på uppgifterna.

– Vill Robin spela i Malmö Redhawks kommer vi så klart att se till att lösa det, säger Alsenfelt till Sydsvenskan.

Oscar Alsenfelt svarar om Robin Salos framtid i Malmö Redhawks. Foto: Bildbyrån (Montage)

Det var tidigare under måndagen som Nerikes Allehanda kom med uppgifter att stjärnbacken Robin Salo kommer att lämna Malmö Redhawks för spel i Örebro Hockey från och med nästa säsong. Salo kommer i sådana fall att återvända till Örebro då han spelade i klubben mellan 2020 och 2021 innan han lämnade för NHL-klubben New York Islanders.

Salo har utgående kontrakt med Malmö och nu svarar Redhawks om situationen. Trots uppgifterna verkar de inte ha gett upp hoppet om att få behålla försvararen.

– Vi har en dialog med Robin, absolut, säger sportchefen Oscar Alsenfelt till Sydsvenskan.

Malmö uppges ha gett Robin Salo ett bud

Enligt Expressens uppgifter ska Robin Salo tidigare ha fått ett kontraktserbjudande från Malmö med en årslön på 240 000 euro, netto. Tidningen skriver dock att Örebro ska ha presenterat ett erbjudande med en högre lön än så.

Oscar Alsenfelt vill däremot inte bekräfta om Malmö har gett ett bud till Salo.

– Det håller jag för mig själv. Sedan så får man alltid värdera och se över hur mycket man har i plånboken. Men vill Robin spela i Malmö Redhawks kommer vi så klart att se till att lösa det, säger Alsenfelt, som även menar att han förstår att Salo är attraktiv på marknaden.

Robin Salo återvände till Sverige och SHL 2024 när han skrev på för Malmö Redhawks. Förra säsongen bildade han ett fruktat backpar tillsammans med Lassi Thomson, som sedan försvann till Nordamerika. Salo stod för 26 poäng på 52 grundseriematcher och fyra poäng på åtta matcher i slutspelet. I våras fick backen sedan göra VM-debut för Finland. Den här säsongen har han hittills noterats för tio poäng på 19 matcher med Malmö.

Source: Robin Salo @ Elite Prospects