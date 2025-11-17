Uppgifter: Snor stjärnan från SHL-konkurrenten

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Malmös nyckelback Robin Salo har utgående kontrakt med klubben.

Nu avslöjar Nerikes Allehanda att Örebro snor stjärnbacken från SHL-konkurrenten till nästa säsong.

Robin Salo uppges vara klar för en återkomst till Örebro.

Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

I lördags gjorde Robin Salo två mål mot sin tidigare klubb Örebro när Malmö vann bortamatchen i Närke med hela 5–0 och belönades men en plats i veckans lag.

Nästa säsong väntar av allt att döma en återkomst till Örebro för den 27-årige backen.

Enligt Nerikes Allehanda är stjärnbacken i stort sett klar för en återkomst till SHL-klubben till nästa säsong, då hans avtal löper ut med Malmö efter denna säsong. Enligt Hockeynews reporter Mattias Perssons uppgifter är affären till och med i hamn.

Spelade VM med Finland i våras

Enligt Expressens uppgifter har Salo tidigare fått kontraktserbjudande från Malmö med en årslön på 240 000 euro netto. Örebros bud ska, enligt Expressens uppgifter, ha presenterat ett erbjudande med en högre lön än så.

Salo spelade i Örebro mellan 2020 och 2021, innan han lämnade klubben för spel i NHL-klubben New York Islanders. Där gjorde han totalt 32 NHL-matcher under tre säsonger, innan han inför fjolårssäsongen valde att återvända till Sverige, men denna gång för spel i Malmö.

27-åringen stod förra säsongen för 26 poäng (5+21) på 52 matcher och fick under våren VM-debutera med Finland.

Den här säsongen har Salo producerat tio poäng (3+7) på matcher för Malmö.

Source: Robin Salo @ Elite Prospects