Stjärnan presenterad – av SHL-konkurrenten

Efter en längre tids rykten är det nu bekräftat.

Robin Salo har skrivit på för Örebro.

– Taggad på att få komma tillbaka till Örebro, säger Salo till klubbens hemsida.

Robin Salo presenteras av Örebro

Redan i november kom det uppgifter på att Robin Salo var på väg att lämna Malmö Redhawks för seriekonkurrenten Örebro.

– Ja, jag har skrivit på. Det är ett bekant ställe för mig, berättade backen i en tidigare intervju till Expressen, samtidigt som han hintade om att Nordamerika inte var uteslutet.

Nu, drygt två veckor efter uttalandet har ett beslut fattats. Det blir SHL-spel för Salo med Örebro som nygammalt lag.

– Taggad på att få komma tillbaka till Örebro. Jag trivdes jättebra senast och det ska bli kul att träffa både bekanta och nya ansikten. Jag längtar efter att vi ska dra igång och ser fram emot en stark säsong, säger 27-åringen till klubbens sajt.

Även Henrik Löwdahl, klubbens sportchef, ser fram emot att Robin Salo återvänder till Närkes-klubben.

– Superkul att ha Robin tillbaka hos oss. Robin är en av ligans främsta backar och han kommer ge vår backsida ytterligare en dimension. Robin är van att spela mycket, användbar i alla spelformer och vi ser honom som en viktig pjäs i vårt lagbygge, säger sportchefen på lagsidan.

Parterna har kommit överens om ett tvåårskontrakt som sträcker sig över säsongen 2027/2028. Robin Salo spelade i Örebro mellan 2020 och 2021 innan han lämnade för spel i New York Islanders. Nu är finländaren tillbaka i Örebro.

