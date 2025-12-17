”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Malmö får förstärkning mitt i lagets formtopp.

Robin Hanzl är kvitt sin skada och redo för spel igen, meddelar klubben.

Robin Hanzl är spelklar igen för Malmö. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Malmö Redhawks är SHL:s hetaste lag för tillfället med nio vinster på de elva senaste matcherna. Under den perioden har klubben tagit 27 av 33 poäng och skjutit som en raket uppåt i tabellen. Inför återstarten ligger Malmö sexa i tabellen.

Nu får skåningarna också förstärkning till veckans matcher, där de först möter Leksand borta i morgon innan de ställs mot Luleå hemma på lördag.

På sin hemsida skriver Redhawks nämligen att centern Robin Hanzl har återhämtat sig från sin skada och är redo för comeback igen. Tjecken utgick skadad för nästan två månader sedan, i Skånederbyt mot Rögle 23 oktober. Därefter har 36-åringen saknats och inte kunnat spela för klubben. Sedan ett par veckor tillbaka har Hanzl däremot tränat med laget och nu är han alltså till slut spelklar igen.

Innan skadan hade Robin Hanzl noterats för åtta poäng (1+7) på 13 matcher. Han kom till Malmö från Timrå 2024 och stod för 23 poäng på 48 matcher under sin första säsong i Malmö i fjol.

Samtidigt meddelar Malmö att backen Johan Ivarsson just nu saknas med sjukdom. Han bedöms vara ”dag-till-dag” och skulle eventuellt kunna vara med i veckans matcher ändå. Gällande skadade Patrik Norén skriver Malmö att han nu är ”inne i slutfasen av sin nya behandling”, men det är fortfarande för tidigt för att säga när han kan vara aktuell för spel igen.

