Frölunda trodde de hade kvitterat mot Linköping i slutminuterna när pucken såg ut att vara över mållinjen.

Men enligt domarna gick det inte att bekräfta att pucken var inne.

– Det är solklart mål, säger tränaren Robert Ohlsson till TV4.

– När man ser bilderna tycker jag att pucken är i nät, säger experten Sanny Lindström.

Robert Ohlsson och Frölunda tyckte att pucken var över mållinjen. Foto: TV4/Skärmdump

Frölunda har varit överlägsna i SHL under årets säsong. Inför trettondagens bortamatch mot Linköping hade göteborgarna vunnit hela tolv raka matcher i SHL. Vid seger i dag skulle Frölunda ha den tredje längsta segersviten i SHL:s historia, rekordet innehas av Färjestad (2000/01) och Skellefteå (2022/23) som båda vunnit 16 matcher i rad.

I Östergötland hamnade serieledarna däremot i underläge mot bottenlaget Linköping. Det var LHC-kaptenen Christoffer Ehn som klev fram och gav hemmalaget ledningen. Frölunda kvitterade däremot genom backen Tom Nilsson, men i slutet av första perioden återtog Linköping ledningen. Ett passning av Nick Shore styrdes in via Jakub Vránas skridsko för 2-1 till Linköping.

Det blev sedan mållöst i andra perioden och Frölunda var inte nöjda med insatsen efter 40 minuter där de alltså var i underläge mot LHC.

– Frölunda kommer inte alls upp i sin normala standard, säger TV4-experten Staffan Kronwall.

Frölundas ilska efter bortdömda målet: ”Solklart mål”

Med bara två minuter kvar att spela trodde Frölunda sedan att de hade fått in en kvittering. Arttu Ruotsalainen sköt ett skott som Waltteri Ignatjew räddade med plockhandsken. I samband med räddningen gick Ignatjews plockhandske dock över mållinjen och pucken syns i målvaktens plockhandske. Frölunda jublade för mål men domarna valde att granska situationen. Efter videobedömning kunde domarna inte bekräfta om pucken var över mållinjen eller inte. Därför blev det inget mål. I stället kunde Linköping vinna med 2-1.

TV4-experten Sanny Lindström menade att det troligtvis borde ha varit mål.

– Jag kan ju anta att pucken är i mål. När man ser på bilderna tycker jag att jag ser pucken i nät. Jag antar att den är inne, men de (domarna) kan ju inte bekräfta det, säger Lindström.

Frölundas huvudtränare Robert Ohlsson menade också att det borde ha varit ett godkänt mål.

– Solklart mål. Jag fråga Routsalainen och han tyckte att pucken var inne. Han sade att nätet på plocken var över mållinjen, han såg väl det ganska bra från sin vinkel. Men jag tror inte att målkameran riktigt ser det från sin vinkel, säger Ohlsson till TV4.

Domarens förklaring: ”Kan inte avgöra om pucken är inne”

Huvuddomaren Andreas Harnebring förklarade sedan hur de såg på situationen, och varför det inte blev mål.

– Vi har blockering, ej mål, på isen. Det är en väldigt tajt situation, det ser jag på en gång, och Frölunda-spelarna jublar. När vi ser bilderna, både uppifrån och bilderna som situationsrummet har att tillgå, då kan vi inte avgöra om pucken är helt över mållinjen eller inte. Då kvarstår det initiala beslutet som vi har på isen, alltså ej mål, säger Harnebring och fortsätter:

– Man kan anta att pucken möjligen är över mållinjen, men det är tajt, och vi kan inte fastställa det med 100 procents säkerhet. Därför kan vi inte godkänna det här potentiella målet heller.

I och med resultaten har Frölundas tolv matcher långa segersvit nu kommit till sin ända.

Linköping – Frölunda 2–1 (2-1,0-0,0-0)

Linköping: Christoffer Ehn, Jakub Vrana.

Frölunda: Tom Nilsson.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects