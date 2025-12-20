Tungt för Djurgården: ”Vi är vår egen största fiende”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Fem förluster på de sex senaste matcherna gör att Djurgården glider ut från topp sex.

Då vill tränaren Robert Kimby se mer från sitt lag framöver.

– Jag tycker att vi står vid ett vägskäl, säger Kimby efter förlusten mot HV71.

Robert Kimby är kritisk mot Djurgårdens insats i förlusten mot HV71. Foto: Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter att ha haft en succéartad första halva på säsongen som nykomling i SHL har Djurgården nu fått in grus i maskineriet.

De har legat på en topp sex-plats nästan hela säsongen så här långt efter att ha imponerat. På sistone har laget däremot hamnat i en svacka. Borta mot HV71 kom ännu en förlust.

Djurgården inledde starkt och gick upp till en 2-1-ledning i Husqvarna Garden. Men sedan föll DIF ihop helt och hållet. I andra perioden blev de överkörda av HV71 och till slut slutade matchen med 2-5-förlust för Djurgården. Under matchens sista 40 minuter lyckades DIF bara skjuta fem (!) skott på mål mot HV-målvakten Lassi Lehtinen.

– Jag gillar vår första period och jag tycker att vi kommer hit med en annan typ av tålamod än vad har haft tidigare. Jag tycker att vi är mer mogna med våra beslut och börjar med att spela en bra bortamatch. Sedan i andra perioden går ju allting fel för oss. Jag tycker att vi har, om man jämför med den första då, väldigt mycket turnovers. HV gör det jättebra, men om jag går till vårt eget känner jag någonstans att vi är vår egen största fiende just nu. Det är något som vi såklart måste komma till rätta med, säger Kimby efter förlusten.

Robert Kimby om svackan i Djurgården

Djurgården tappar därmed i tabellen och glider neråt. Stockholmarna har förlorat fem av de sex senaste matcherna. Efter landslagsuppehållet i november har DIF endast tagit tio av 33 möjliga poäng. Därmed har Färjestad passerat på bättre målskillnad och Djurgården ligger nu sjua i SHL.

Tränaren Robert Kimby vill då se mer av sitt lag efter juluppehållet.

– Vi kan konstatera att det blir en tuff match för oss när vi summerar 60 minuter. Vi kan också konstatera att vi har haft en tuff period ett tag nu. Då tycker jag vi står vid ett vägskäl, antingen tycker man att det är jobbigt eller får man stå rakryggad, gå därifrån och försöka lära sig någonting igen. Det tycker jag är viktigt för oss här nu. Även om vi har spelat ganska långt ifrån vår bästa hockey över en längre period, måste man titta sig själv i ögonen. Man måste hela tiden ta punkterna och gå ”på’t” igen, ”på’t” igen, ”på’t” igen, säger Kimby.

