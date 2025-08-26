Ny backskada i Linköping? ”Kan tyvärr hända”

Linköping fortsätter att kämpa med skador på backsidan inför säsongen.

Samtidigt som Theodor Lennström var tillbaka på is, under tisdagen, klev Rasmus Rissanen av.

– Spelarna ska vara i skottlinjen och sen kan det tyvärr hända att det leder till skador, säger fysioterapeuten Jonas Emmoth till Corren.

Theodor Lennström och Rasmus Rissanen. Foto: Bildbyrån (montage).

Tisdagens träning inför försäsongsmötet med Rögle kom med både bra och dåliga nyheter för Linköping.



Theodor Lennström, vars överkroppsskada varit en följetong under sommaren, var tillbaka på is för att köra lite extra med coach Magnus Johansson, men fick samtidigt se en av sina kollegor grina illa. Corren rapporterar nämligen i efterhand att Rasmus Rissanen såg ut att få mycket ont efter ett skott på foten och att han därefter tvingats kliva av.



SHL-klubbens fysioterapeut, Jonas Emmoth, förklarar för tidningen att vidare underökningar ska göras på Rissanen under tisdagen ”för att utesluta skelettskada”.



– Man kan inte vara orolig för skott på foten. Spelarna ska vara i skottlinjen och sen kan det tyvärr hända att det leder till skador. Sådana här smällar på fötter och händer sker väldigt ofta, men att det blir något värre av det är mer ovanligt, säger Emmoth till Corren.



Emmoth kan ännu inte svara om säsongsstarten är i fara för Rissanen.

Lennström: ”Jag ska gasa på rätt så mycket”

När det gäller Theodor Lennström är tongångarna betydligt positivare.



– Kroppen blir bättre och bättre för varje dag, säger han till Corren och fortsätter om när han tror att han kan spela igen.

– Vi får se. Jag tar det dag för dag men nu är jag tillbaka på isen och ska gasa på rätt så mycket.



Sportchef Peter Jakobsson har tidigare bekräftat att målsättningen är att Lennström spelar i premiären (13 september mot Frölunda).



För Linköping pågår allt detta samtidigt som Oscar Fantenberg kämpar med en handskada som inte bara kan göra att han inte spelar någon hockey under 2025/26, utan även att karriären är över.



– Det är klart att hela situationen känns otroligt jobbig och tuff. Det enda jag vill är att vara med där ute med laget och representera Linköping Hockey Club. Samtidigt: att gå från att få beskedet till att ”du kommer förmodligen aldrig kunna spela hockey igen” till att ”det här ser ut att bli bra efter din rehabilitering” känns väldigt befriande, har Fantenberg berättat.