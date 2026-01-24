Mardrömsbilder för HV71 – stjärnan skadad

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 förlorar hemma mot Brynäs.

Samtidigt var det oroväckande bilder på Riley Woods som utgick i stora smärtor.

– Det hade varit ett jättetapp för HV71, säger TV4-experten Almen Bibic.

Riley Woods klev av i stora smärtor efter en tackling av Luke Witkowski. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

HV71 har haft en väldig otur med skador den här säsongen. De har haft flera tongivande spelare som har varit borta under längre perioder vilket har gjort att det blivit en stor omsättning inom truppen.

Under lördagskvällens match mot Brynäs var det då oroväckande scener som utspelade sig i mitten av tredje perioden. Riley Woods har varit en av HV:s bästa spelare under säsongen och är tvåa, bakom Jonathan Ang, i både interna skytteligan och poängligan med 15 mål och 29 poäng på 38 matcher.

Riley Woods utgår skadad för HV71

Mot Brynäs fick Woods en passning vid egen blålinje och skulle vända upp när backbjässen Luke Witkowski klev upp. Witkowski kommer från sidan och delar ut en tung tackling på Woods. Direkt går Riley Woods ner i isen och vrider sig i smärtor. Han tar sig sedan upp på benen men håller sig för handen/armen och har märkbart väldigt ont.

– Det är axel mot axel. Jag tycker inte att det är någonting fult i den där, säger TV4-experten Almen Bibic om tacklingen.

Riley Woods gick direkt ut i omklädningsrummet och återvände inte till spel i matchen.

– Det skulle ju vara ett ruggigt tufft tapp om Riley Woods blir borta för HV71 nu, säger TV4:s kommentator Björn Oldéen och får medhåll av Bibic:

– Det hade varit ett jättetapp för HV71. Woods är en av deras bästa spelare offensivt, säger Almen Bibic.

Robert Hägg segerskytt för Brynäs

Matchen då?

Jo, de blev en tung kväll för HV71. De var piskade att vinna sedan Örebro tagit en imponerande bortavinst mot serieledande Frölunda under eftermiddagen. Brynäs blev däremot för svåra. Bortalaget var i förarsätet under stora delar av matchen men HV hade kvitterat två gånger om för att se till att det stod 2-2 i slutet av matchen. Brynäs knep däremot segern sedan backen Robert Hägg klivit fram och skjutit segermålet med bara två minuter kvar att spela.

Eftersom HV71 förlorar samtidigt som Örebro vann innebär det nu att avståndet mellan lagen ökar till sex poäng. HV har därför en uppförsbacke för att ta sig upp på säker mark. På torsdag möts dock lagen i Närke där HV har chansen att minska gapet till Örebro.

HV71 – Brynäs 2–3 (1-1,0-0,1-2)

HV71: William Ignberg Nilsson, Hugo Pettersson.

Brynäs: Greg Scott, Michal Kempny, Robert Hägg.

Source: Riley Woods @ Elite Prospects