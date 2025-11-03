Färjestad släpper inte forwarden: ”Förstår om han är besviken”

Andra SHL-klubbar uppges visa intresse för Lucas Forsell i Färjestad.

Men Rickard Wallin är tydlig – Forsell är inte på väg bort.

– Det är inte på något sätt så att vi är ute efter att släppa honom, säger Wallin till Värmlands Folkblad.

Rickard Wallin har inte tankar på att släppa Lucas Forsell. Foto: Bildbyrån (Montage)

Under måndagen kom Expressen med uppgifter om att forwarden Lucas Forsell kan vara på väg bort från Färjestad efter att han fått med begränsat med istid på sistone. Tidningen skrev att SHL-konkurrenterna Luleå och Timrå aviserat ett intresse för Forsell ifall han skulle vara aktuell för en flytt.

Men nu slår Färjestads sportdirektör Rickard Wallin ifrån sig uppgifterna. Enligt Wallin har FBK inga planer på att släppa Forsell.

– Jag förstår om Lucas är besviken när han inte får så mycket speltid som han önskar, men det är inte på något sätt så att vi är ute efter att släppa honom eller tycker att han kört fast på något sätt. Vi tror fortfarande på Lucas men även om vi har en ganska smal forwardsbesättning – 13 och en halv forward som vi har med Wille Johansson i Forshaga – så är det någon som står på sidan. Men vi är ett lag – vi ska göra det här tillsammans, säger Rickard Wallin till Värmlands Folkblad.

Rickard Wallin: ”Då är det såklart andra lag som ringer”

Rickard Wallin menar i stället att det är media har skapat spekulationer som inte stämmer överens med verkligheten.

– Det har suttit folk på sidan förr i tiden och kommer göra det nu också. Vi kan inte gå in i en trupp med exakt tolv forwards där alla är jätteglada. Det här är en mediedriven sak där det blivit någon slags sanning att Lucas ska bort… Sen har vi såklart pratat – och jag vet att han önskar både mer av sig själv och mer speltid. Inget konstigt i det, jag förstår honom, säger Wallin.

Samtidigt bekräftar Wallin att andra klubbar har hört av sig till Färjestad om Forsell. Men de har fått svaret att han inte är tillgänglig.

– Ja, eftersom det bland annat började pratas i er podd (VF Hockey) om att det ska finnas ett missnöje och att han ska bort – då är det såklart andra lag som ringer. Precis som vi själva hade gjort om man fått indikationer på att en spelare man är intresserad av kan vara på väg att lämna. Jag kan tycka det är lite oansvarigt att lägga ut att det – även om det finns en besvikelse – innebär att man tittar åt ett annat håll. Vi är inte där, säger Rickard Wallin till VF.

