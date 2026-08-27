Glädjebeskedet: "Känner mig redo"

Remi Elie.

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Det blev bara sju matcher för Remi Elie i SHL förra säsongen. Kanadensaren spelade bara två matcher innan årsskiftet och en match i mitten av januari innan han avslutade grundserien med att spela fyra av Linköpings sex avslutande matcher.

Med tanke på skadehistoriken har Elie haft en försiktig start på försäsongen och inte kommit till spel i någon av de tre matcher som laget spelat hittills. När LHC i kväll gästar Södertälje i Scaniarinken är emellertid planen att 31-åringen ska göra sin försäsongsdebut.

– Det är planen. Jag är taggad för att få spela, jag känner mig redo, säger Elie till Corren .

Bildar kedja med Vrana och Marody

Planen är att han ska bilda en kedja med Jakub Vrana samt nyförvärvet Cooper Marody, rapporterar Corren.

– Det har varit jättebra. Cooper är en riktigt skicklig spelare. Han ser isen väldigt bra. Vranas fart och skott är något vi måste utnyttja. Jag tycker att vi bygger en bra kemi tillsammans. Vi kompletterar varandra och ska fortsätta bygga på det här, säger Elie.

"Behöver det för att komma i matchform"

Linköping har fyra matcher kvar av sin försäsong, kvällens Södertälje-match inkluderad, och för Elie behövs matcherna för att komma i matchform inför SHL-säsongens start.

– Ja, det är en försäsongsmatch, men man behöver de här matcherna för att bli redo för premiären. Tempot är högre än på träning, så jag behöver det för att komma i matchform innan säsongen börjar, säger han.

Linköping har vunnit en match (mot AIK) och förlorat två (mot Färjestad och Kiekko-Espoo) så här långt under försäsongen .