Victor Olofsson lämnade matchen med en skada.

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Victor Olofsson har gjort poäng i samtliga fyra matcher så här långt den här säsongen. Vegas Golden Knights-forwarden stod även i nattens match för två mål. I 6-2-segern mot Seattle Kraken var svensken i allra högsta grad en nyckelfaktor. Det blev däremot bara tio minuters speltid innan han tvingades kliva av.

Det var i mitten av den tredje perioden som Ben Meyers i Seattle tacklade 31-åringen in i sargen. Backen fick ett matchstraff för tilltaget samtidigt som Olofsson landade obekvämt i sargen.

NHL-svensken blev sedan liggande innan han fick hjälp av isen.

Victor Olofsson skadad

Det är inte heller första gången som Victor Olofsson har drabbats av skador i sin NHL-karriär. Säsongen 24/25 spelade han för Vegas och åkte även då på en tuff skada som begränsade honom till 56 matcher. Nu återstår det att se hur illa det är den här gången.

Totalt har den vassa målskytten inlett med fyra mål och en assist på fem matcher.