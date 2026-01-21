”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Remi Elie gjorde comeback för Linköping i lördags.

Men nu har stjärnan åkt på ännu ett bakslag – och saknas återigen för LHC.

Det är osäker status på Remi Elie och Theodor Lennström i Linköping HC. Foto: Bildbyrån

Remi Elie har haft en mycket tung säsong i Linköping.

Han drabbades av en överkroppsskada redan under försäsongen och skadan har sedan hållit kanadensaren borta från spel i princip hela säsongen. Han gjorde sin säsongspremiär för LHC mot Färjestad den 30 september men var sedan borta i en dryg vecka innan han spelade, och blev målskytt, i Linköpings vinst mot Leksand den nionde oktober. Därefter har Elie dock saknats återigen och missat flera månaders spel där han har genomgått rehabilitering på en extern klinik.

I lördagens hemmamatch mot Timrå var Elie tillbaka för Linköping igen. Men han har sedan saknats och inte tränat med resten av laget under veckan. Nu meddelar LHC att forwarden har åkt på ännu ett bakslag och kommer att utvärderas på nytt. Enligt Linköping är det osäkert exakt hur länge som Remi Elie blir borta, men han kommer åtminstone inte att spela någonting i veckan.

Fortsatt osäker status för Theodor Lennström

Sedan tidigare saknar Linköping också Johan Johnsson, Theodor Lennström och Oscar Fantenberg på grund av skador. Linköping har sedan tidigare redan meddelat att Johnsson blir borta längre än planerat efter sin skärskada i november. Det finns fortsatt ingen exakt prognos för när centern kan vara tillbaka.

Gällande Theodor Lennström har backstjärnan inte spelat för Linköping på två månader. Enligt Linköping genomgår han fortfarande rehab för en överkroppsskada och klubben har fortfarande inget besked om när Lennström kan göra comeback på isen igen.

Erik Norén har saknats en tid på grund av en underarmsfraktur och han gör nu framsteg. LHC hoppas att Norén kan vara tillbaka i spel igen framåt månadsskiftet. Oscar Fantenberg opererades i augusti och det är fortsatt osäkert ifall backen kommer tillbaka och kan spela innan grundseriens slut.

