Rekordet i sikte för Lindberg: ”Pucken verkar följa efter mig”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Oscar Lindberg nådde dubbla milstolpar under torsagens möte med HV71. Nu jagar Skellefteå-stjärnan Håkan Loob och hans poängrekord i SHL från 1983.

– Alla som spelar vet att när man är i ett bra stim så funderar man inte så mycket, man spelar bara, säger han i TV4 efter 4–1-segern.

Oscar Lindberg är på väg mot SHL-rekordet och Håkan Loob. Foto: Bildbyrån (montage).

Nu börjar han närma sig, Oscar Lindberg…

34-åringen som varit det absolut största utropstecknet i SHL 2025/26-säsongen tog under torsdagen nya kliv mot historiska nivåer. Visst, båda målen i fyrpoängskvällen kom i tom bur för att stänga 4–1-mötet med HV71, men de innebär att han nu är förbi både 30 mål och 60 poäng (totalt 61).

Det hela gör att Lindberg, just nu, taktar mot samma facit Håkan Loob hade i Färjestad 1982/83 på 76 poäng. Något som fortfarande är rekordet i SHL.

– Det är klart det är kul. Alla som spelar vet att när man är i ett bra stim så funderar man inte så mycket, man spelar bara, säger Lindberg i TV4..

– Pucken verkar följa efter mig ibland i vissa situationer, fortsätter han.

Oscar Lindberg: ”Idag var ett steg framåt”

Mattias Tedenby öppnade målskyttet i matchen, men i andra perioden svarade Skellefteå. 20-årige Oskar Vuollet, som fick spela med Lindberg och Rickard Hugg kvitterade, innan Jonathan Johnson satte 2–1.

– Även fast vi inte gör våra bästa matcher lyckas vi alltid hitta ett sätt att vara med. Idag tycker jag var ett steg framåt mot vad det varit tidigare. Framförallt andra perioden, säger Lindberg i TV4.

Frölunda vände och vann även de, fast mot Växjö, och behåller därmed serieledningen. Tre poäng skiljer, ner till Skellefteå.

