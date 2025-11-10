”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Rasmus Dahlin är hemma i Sverige av personliga skäl.

I dag dök NHL-stjärnan upp på Frölundas träning, rapporterar Rakapuckar.com.

Rasmus Dahlin.

Foto: Frans Feiner/Eibner/Alamy

Frölunda fick stjärnbesök under måndagens träning. Detta då Rasmus Dahlin dök upp och gästade SHL:s serieledare på träningspasset, rapporterar Rakapuckar.com.

Dahlin befinner sig just nu hemma i Sverige på grund av personliga skäl sedan han under förra veckan tog en paus från NHL-säsongen med Buffalo Sabres för att vara med sin fästmö Carolina Matovac, som under en semesterresa i somras blev akut sjuk och tvingades genomgå en hjärttransplantation.



– Rasmus kommer att ta en tillfällig ledighet för att hantera en personlig angelägenhet hemma i Sverige, sade Buffalo-tränaren Lindy Ruff.

– Jag kan säga så mycket som att han försäkrade att allt är okej, och under den här tiden har han vårt fulla stöd.

Rasmus Dahlin tränar med Frölunda när han är hemma i Göteborg av personliga skäl.



Rasmus Dahlin, on a leave of absence for personal reasons, stays in shape with his old club Frölunda.#buffalosabres #sabres #nhl pic.twitter.com/gg6UJ4QFGC — Henrik Leman (@henrikleman) November 10, 2025

Ska åka tillbaka till Buffalo

Dahlin avböjde att prata med media om sin situation efter träningen, men berättade att planen är att framöver åka tillbaka till Buffalo och återuppta NHL-säsongen.

– Absolut. Min karriär går vidare, säger han till Rakapuckar.com.

Rasmus Dahlin har noterats för nio poäng (1+8) på 14 matcher för Buffalo den här säsongen.

Source: Rasmus Dahlin @ Elite Prospects