Rasmus Dahlin pausar NHL-karriären temporärt. Detta för att resa hem till Sverige och umgås med sin flickvän som drabbades av ett allvarligt hjärtproblem under sommaren.

Buffalo Sabres får klara sig utan sin lagkapten en tid framöver.

När Sabres tränare Lindy Ruff talade med media på fredagen avslöjade han att Rasmus Dahlin tar en tids ledighet för att resa hem till Sverige och vara med sin fästmö.

Ruff berättar att Dahlin inte vill dra till sig för mycket uppmärksamhet till situationen och att allt är under kontroll.

– Rasmus kommer att ta en tillfällig ledighet för att hantera en personlig angelägenhet hemma i Sverige, säger Ruff.

– Jag kan säga så mycket som att han försäkrade att allt är okej, och under den här tiden har han vårt fulla stöd.

Rasmus Dahlins flickvän blev akut sjuk

Det var under en semesterresa till Frankrike i somras som Dahlins flickvän Carolina Matovac blev akut sjuk och tvingades genomgå en hjärttransplantation. Hon har sedan dess vilat ut och rehabiliterat sig hemma i Göteborg.

”Turligt nog fick hon HLR vid flera tillfällen, och upp till ett par timmer för att hålla henne vid liv, något som i slutändan räddade hennes liv. Utan HLR hade resultatet blivit otänkbart. Det är svårt att ens tänka på det värsta scenariot,” skrev Dahlin i ett pressmeddelande inför säsongen.

Den 25-årige backen har spelat samtliga 14 matcher för Buffalo den här säsongen. Han har gjort ett mål och totalt nio poäng. Hittills har han en plus/minusnotering på –11 och snittar 24:27 i istid per match, vilket är mest i laget.

Inne på andra året av ett åttaårskontrakt

Dahlin gick in i säsongen 2025/26 efter ett starkt fjolår, där han gjorde 17 mål och 51 assist för totalt 68 poäng – hans bästa notering sedan karriärens toppsäsong 2022/23, då han stod för 73 poäng. Även om laget som helhet haft det tufft under större delen av Dahlins tid i Buffalo har Lidköpingssonen varit en ljuspunkt under mörka perioder.

På 523 matcher i NHL har Dahlin gjort 84 mål och 285 assist för totalt 369 poäng.

Han är inne på det andra året av det åttaårskontrakt han skrev med klubben i oktober 2023. Avtalet har ett lönetaksträff på elva miljoner dollar per säsong fram till 2031/32.