Profilens pik efter kritiken: ”Varför ska jag bry mig?

Rögle-forwarden Leon Bristedt har varit föremål för en del rubriker under hösten.

Men den nu 30-årige forwarden väljer nu att svara på den kritik som framförts – framförallt för de matchstraff som han tilldelats.

– Varför ska jag bry mig om vad någon tomte i Skellefteå tycker om något? Eller vad någon arg Djurgårdare ska säga? Eller vad [Johan] Garpenlöv ska säga i radio, säger han till Helsingborgs Dagblad.

251127 Rögles Leon Bristedt inför ishockeymatchen i SHL mellan Rögle och Djurgården den 27 november 2025 i Ängelholm. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN / COP 273 / NO0382

Leon Bristedt är minst sagt en profil i svensk hockey och gör avtryck när han spelar för Rögle. Det gäller varesig om man pratar om det fysiska spelet eller om det gäller spelet med puck där han är en poängfarlig spelare med rang.

Hösten har varit händelserik för forwarden. Han har levererat 19 poäng framåt på 21 matcher varav elva mål. Sedan hamnade han i rampljuset för två tacklingar som han utfört och som blivit omdiskuterade.

Båda ledde till matchstraff.

Ena gången träffade han Växjös Hugo Gustafsson i huvudet med en klubba. Innan dess hade han åkt för en spearing mot Skellefteå. I en intervju med Helsingborgs Dagblad berättar nu profilen om hur han ser på den uppmärksamhet och kritik han har ställts inför efter dessa situationer.

– Alla hockeyspelare får uppleva det på ett eller annat sätt: arga fans som skriver eller folk som tar det på lite för stort allvar. Det är inget jag bryr mig om, jag tror det finns andra som tycker det är jobbigare än vad jag gör. Det är en del av mitt jobb, jag har valt det själv och är den jag är som spelare.

Piken mot radioprofilen: ”Varför ska jag bry mig?”

Vidare tycker 30-åringen att han mognat och inte bryr sig så mycket om vad andra säger längre.

– Jag har blivit bättre på det där. Varför ska jag bry mig om vad någon tomte i Skellefteå tycker om något? Eller vad någon arg Djurgårdare ska säga? Eller vad [Johan] Garpenlöv ska säga i radio, säger han till tidningen.

– Det är en underhållningsbransch. Folk älskar att hata och folk älskar att älska. Kan man på något sätt spä på det här åt något håll så kommer media att göra det.