Pelle Prestberg skulle precis fylla 50.

Då fick han sparken av Rögle – och förlorade sin pappa i samma veva.

– Det kom som en chock, säger han till Värmlands Folkblad.

Pelle Prestberg i Rögle Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN / COP 89 / MI0761

Pelle Prestberg sparkades från roller som assisterande tränare i Färjestad och Rögle på ett år. Men samma vecka som han fick sparken av Rögle gick hans far bort.

I en intervju med Värmlands Folkblad berättar han nu om hur livet varit efter.

– Jag flyttade hem samma vecka och några dagar senare gick pappa bort. Det kom som en chock och gav ett helt annat perspektiv på tillvaron. Plötsligt var hockeyn inte alls lika viktig och att jag hade fått lämna Rögle tänkte jag inte så mycket på.

”Jag har inte varit så superaktiv”

I samma veva fyllde han 50, ett firande som blev lugnt efter allt som hade hänt. Nu har han varit utan hockeyjobb på heltid under hösten för första gången på 30 år. Men han håller igång med hockeyn ändå.

– Jag ser väldigt mycket hockey och sitter några timmar varje dag framför datorn och jobbar med det video- och analysprogram tränare använder i bland annat SHL. Jag är så tacksam över att kunna sitta med det och hålla mig uppdaterad om lag och spelare, om något uppdrag dyker upp, säger han.

Om tränarframtiden säger Prestberg att han inte har haft någon agent och inte så aktiv med att söka jobb.

– Jag har inte varit så superaktiv med det än och har inte haft någon agent sedan jag blev tränare. Men jag är öppen för erbjudanden och kommer ett sådant som känns rätt är jag absolut intresserad redan i vinter. Även utlandsjobb. Och skulle det inte bli något denna säsong så får jag sikta på nästa.

Som spelare vann Pelle Prestberg tre SM-guld med Färjestad och var även kapten för Leksand under ett par år, där han var dominant i Hockeyallsvenskan.