Power rank: Så står sig lagen i SHL – just nu

FOTNOT: Notera att rankingen i första hand är baserad på spelare som officiellt presenterats av klubbarna, senast onsdag 18:e maj kl 09:00, och att rykten inte tas med i beräkningarna.

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