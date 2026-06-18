Power rank: Så står sig lagen i SHL – just nu
SHL

Power rank: Så står sig lagen i SHL – just nu

Publicerad 18 juni 2026 15:00
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Måns Karlsson skiljer med jämna mellanrum lagen åt i en power rank. Hur står sig lagen i SHL - här och nu?

  • Tio (!) lag har fått en ny placeing.
  • "Trots bra värvningar är man sämst på pappret"
  • Värvningen som gör att Färjestad lyfter.
  • Skellefteås glapp minskar - rejält.
  • Hur bra är Rögles nyförvärv?
  • Då blir Växjö en guldkandidat.

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FOTNOT: Notera att rankingen i första hand är baserad på spelare som officiellt presenterats av klubbarna, senast onsdag 18:e maj kl 09:00, och att rykten inte tas med i beräkningarna.

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