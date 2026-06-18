Power rank: Så står sig lagen i SHL – just nu

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FOTNOT: Notera att rankingen i första hand är baserad på spelare som officiellt presenterats av klubbarna, senast onsdag 18:e maj kl 09:00, och att rykten inte tas med i beräkningarna.
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