Pontus Widerström avslutade sin hockeykarriär efter SM-guldet med Färjestad 2022.

Till hösten är han tillbaka i SHL igen – som materialförvaltare för Frölunda.

Pontus Widerström kommer stå i Frölundas bås den kommande säsongen. Foto: Bildbyrån

Den tolfte maj 2022 vann Färjestad med 3-0 i den sjunde och avgörande finalmatchen mot Luleå för att säkra klubbens tionde SM-guld. Det kom också att bli den sista matchen i Pontus Widerströms karriär. Centern var med och firade guldet i Karlstad men därefter försvann han från ishockeyn. Vid 28 års ålder valde Widerström då att lägga skridskorna på hyllan.

Det var länge tyst om den nuvarande 31-åringen, då han lämnade hockeyn helt under ett par år för att i stället bli snickare där han har gått som lärling.

Men till den kommande säsongen är Widerström tillbaka i SHL igen – dock i en helt ny roll. Han kommer nämligen att vara materialförvaltare i Frölunda, vilket har presenterats via klubbens sociala medier. Han har redan hunnit komma igång med arbetet och stod bland annat i båset för Frölundas första träningsmatch mot HV71 förra veckan – som slutade med en 5-0-seger för göteborgarna.

Widerströms kontrakt med Frölunda gäller till och med våren 2028.

Pontus Widerström – dubbel SM-guldvinnare

Pontus Widerström kommer från Göteborgsområdet och inledde sin karriär i Kungälvs IK. Han tog sedan klivet till Frölunda redan som ungdomsspelare och klättrade sedan hela vägen upp till A-laget där han gjorde sin SHL-debut under säsongen 2013/14. Widerström var utlånad till både Karlskrona och Oskarshamn i HockeyAllsvenskan under ett antal år innan han tog en ordinarie plats i Frölunda. Under tiden i klubben var han med och vann SM-guld 2016.

2018 lämnade Widerström dock sin hemmaklubb och flyttade i stället ner till Schweiz där han skrev på för EV Zug. Han spelade då med Viktor Stålberg, Carl Klingberg och Dennis Everberg samt hade Dan Tangnes och Stefan Hedlund som tränare. Tillsammans vann de schweiziska cupen med Zug innan Widerström vände hem till Sverige igen 2019. Han skrev då först på för Skellefteå men lämnade mitt under säsongen 2019/20 och flyttade i stället till Färjestad där han sedan spelade fram till SM-guldet 2022.

Totalt gjorde Pontus Widerström 270 SHL-matcher för Frölunda, Skellefteå och Färjestad samt 96 matcher i HockeyAllsvenskan med Karlskrona och Oskarshamn under sin hockeykarriär.

Source: Pontus Widerström @ Elite Prospects