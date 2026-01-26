”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Förra säsongen prisades Melvin Fernström som säsongens rookie i SHL. Den här säsongen har varit betydligt tuffare. Nu väljer Pittsburgh att plocka över forwarden.

– Melvins säsong har inte blivit som varken vi, Pittsburgh eller Melvin själv önskat. Nu har vi hamnat i ett läge där vi inte kan erbjuda Melvin den speltid som han behöver, säger Örebros sportchef Henrik Löwdahl.

Melvin Fernström lämnar Örebro för Pittsburgh Penguins. Foto: Bildbyrån.

Melvin Fernström har hamnat i händelsernas centrum på senare tid. Först petades han från JVM-truppen, sen lånades han ut till AIK. Men den utlåningen hann aldrig bli av. Fernström blev kvar i Örebro där han i helgen var med i matchtruppen i segern mot Frölunda – utan att få speltid.

– Det var väl några skador här så jag skulle vara med och spela i torsdags och här idag (lördag). Så vi får se vad det blir i framtiden. Jag vill bara spela hockey, sen resten får min agent och klubbarna diskutera, sade Fernström i en intervju med hockeysverige.se efter matchen.

Melvin Fernström till Pittsburgh

Och nu står det klart att tiden i Örebro är över för junioren. Han kommer istället fortsätta karriären i Pittsburgh Penguins organisation. Fernström tingades av Vancouver i tredjerundan av draften 2024 men hamnade i Pittsburgh i samband med Marcus Petterssons trejd till Vancouver.

Inför säsongen skrev Penguins kontrakt med talangen, men han lånades då ut till Örebro.

– Melvins säsong har inte blivit som varken vi, Pittsburgh eller Melvin själv önskat. Nu har vi hamnat i ett läge där vi inte kan erbjuda Melvin den speltid som han behöver. Vi har fört en dialog med Pittsburgh och Melvins rådgivare och tillsammans kommit överens om det här blir bästa lösningen för alla. Melvin ansluter till Pittsburghs organisation inom kort och fram tills dess kommer han fortsatt träna i vår verksamhet, säger Henrik Löwdahl.

Melvin Fernström kom till Örebro 2022. Under sin tid i klubben vann han två U18-SM och tog silver i U20-SM. Förra säsongen slog han sig in i A-laget och gjorde då 8+9 på 48 matcher. Den här säsongen blev det 3+1 i SHL.

