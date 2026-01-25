Talangens ovissa framtid: “Vill spela där det finns speltid”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Melvin Fernström har haft en tuffare säsong efter att ha blivit utsedd till årets rookie i fjol. 19-åringen skulle lånas ut till AIK men har blivit kvar i Örebro, där han får begränsad speltid.

– Det är sådant som man får leva med. Jag vill bara spela hockey, sen resten får min agent och klubbarna diskutera, säger Fernström till hockeysverige.se.

Melvin Fernström hade gärna spelat för AIK. Foto: Bildbyrån, montage

SCANDINAVIUM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Melvin Fernström hade en imponerande säsong under fjolåret där han även blev utsedd till årets rookie. Den nuvarande säsongen har däremot visat sig vara tuffare för 19-åringen.

Fernström skulle även ha blivit utlånad till AIK men är fortfarande kvar i Örebro. Däremot blev det ingen speltid för forwarden under lördagens match mot Frölunda där han var med som extraforward.

– Det var en solid match mot Frölunda, kul att vinna. Det är väl en av de tuffaste arenorna att vinna i så det är jävligt starkt gjort, säger Fernström till hockeysverige.se efter lördagens match.

Det var ett tag sedan ni vann här i Scandinavium, väl?

– Nej, jag har nog inte varit med om att vinna här, så det var kul. Det blev dock ingen speltid för mig idag (lördag). Det har blivit rätt lite speltid nu det sista, men det är sådant som man får leva med.

Fernströms syn på prestationen: “Upp och ner”

Under fjolåret stod Fernström för 17 poäng (8+9) på 48 matcher. Denna säsong har det dock enbart blivit fyra poäng (3+1) på 35 spelade matcher.

Själv hade Fernström följande att säga om sin prestation denna säsong.

– Det har väl gått upp och ner. Jag har väl känt att det har gått lite uppåt nu mot slutet i alla fall men poängen har kanske inte rullat in än, säger Fernström och fortsätter.

– Jag jobbar på allt möjligt nu, allt från att vara mer intensiv till att skjuta mer till att röra på fötterna mer. Man kan alltid bli bättre.

Fernström ser positivt på sin framtid och menar att det kan komma perioder då det går tuffare för vilken spelare som helst. Frågan är dock var 19-åringen ska spela framöver.

Ovisst kring framtiden: “Det är inte mitt beslut”

I nuläget är det fortfarande oklart om Fernström blir kvar i Örebro. Forwarden är en del av NHL-laget Pittsburgh Penguins och har den här säsongen varit utlånad till Örebro.

Om Fernström dock fortsatt får en begränsad speltid i Örebro är frågan om det hade varit bättre för hans egen utveckling att spela med AIK i Hockeyallsvenskan. Orsaken till att Fernström blev klar i Örebro var att det uppstod skador i laget.

– Det var väl några skador här så jag skulle vara med och spela i torsdags och här idag (lördag). Så vi får se vad det blir i framtiden. Jag vill bara spela hockey, sen resten får min agent och klubbarna diskutera, säger Fernström.

Nu när du har fått lite mer begränsad speltid i Örebro, hade du inte föredragit då att ta en större roll i AIK och få spela mer?

– Jo, det kan man väl tycka. Men det är inte mitt beslut så jag har tyvärr inget jag kan säga om det. Jag vill spela hockey som sagt, så där det finns speltid för mig, där vill jag spela.

Det återstår att se var Fernström får spela framöver och om han lyckas hitta tillbaka till sin fina form han hade förra året. Ifall han blir kvar i Örebro väntar en ödesmatch mot HV71 på torsdag.

Sexpoängsmatchen kommer kunna vara avgörande för att bestämma vilket lag som får spela i det negativa kvalet i vår. I nuläget skiljer sex poäng mellan lagen.

Matchstart på torsdag mellan Örebro och HV71, klockan 19:00.