Pierre Johnsson har nämnts som en tänkbar ersättare till Thomas Berglund i Luleå.

Nu har Skellefteås assisterande tränare plockat bort klausulen som möjliggör en sådan flytt.

– Pierre är inte längre aktuell på listan över kandidater, säger general managern Thomas Fröberg till Expressen.

Pierre Johnsson.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Luleå ska ersätta Thomas ”Bulan” Berglund i tränarbåset efter den här säsongen och en av kandidaterna som nämnts som en potentiell ersättare är Skellefteås assisterande tränare Pierre Johnsson. Skellefteåtränaren har haft en klausul i sitt kontrakt som gjort en flytt möjlig inför nästa säsong, men för Expressen bekräftar Johnsson nu att den klausulen skrivits bort ur hans avtal.

– Vi kom överens om det för ett tag sedan. Det finns ingen anledning för mig att ljuga eller dölja det. Papperna är påskrivna och någon klausul finns inte längre kvar, säger Johnsson till Expressen.

”Pierre är inte längre aktuell”

För Luleå innebär det att Johnsson inte längre är en kandidat till tränarjobbet.

– Korrekt. Pierre är inte längre aktuell på listan över kandidater, säger general managern Thomas Fröberg.

Pierre Johnsson har varit assisterande tränare i Skellefteå sedan 2021 och fick under förra säsongen ta över ett delat huvudansvar tillsammans med Andreas Falk sedan Robert Ohlsson fått sparken. Den här säsongen är han och Falk assisterande tränare till nya huvudtränaren Daniel Hermansson.

41-åringen har nu två säsonger kvar, denna säsong inkluderad, på sitt kontrakt med SHL-klubben. Johnsson förlängde sitt kontrakt med klubben hösten 2023.

– Precis. Det är ett rakt avtal och det känns väldigt bra, säger Johnsson.