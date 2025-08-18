”Bulans” besked: Lämnar efter säsongen

Den kommande SHL-säsongen blir Thomas Berglunds sista i Luleå för den här gången.

Det meddelar den regerande mästaren på sin hemsida.

– Det blir ett bra tillfälle med en förändring för både mig och föreningen, säger han till sajten.

Thomas ”Bulan” Berglund.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Guldtränaren Thomas ”Bulan” Berglund kommer att lämna Luleå våren 2026.

Efter att ha förlängt sitt avtal i december över den kommande säsongen står det nu klart att det blir hans sista säsong i SHL-klubben för den här gången.

– Jag har nu varit tränare för Luleå Hockey under många säsonger och kände tidigt att det blir ett bra tillfälle med en förändring för både mig och föreningen. Det här beslutet förändrar dock ingenting, utan vi har alla hundraprocentigt fokus på den kommande säsongen – där vi har ett väldigt intressant lag och där målsättningen är högsta möjliga, säger Berglund till Luleås hemsida.

Vunnit bägge Luleå SM-guld

Berglund har varit huvudtränare i Luleå sedan 2017 och hade innan dess roller som assisterande tränare i SHL-laget samt J20-tränare. Under sin aktiva karriär spelade ”Bulan” dessutom över 750 matcher i klubben och har varit med och vunnit klubbens båda SM-guld på herrsidan (1996 och 2025) som spelare och tränare.

– Vi har haft en dialog med Bulan om framtiden och där har han i ett tidigt skede meddelat oss att han inte kommer att förlänga sitt avtal efter den kommande säsongen, vilket vi är tacksamma för då det ger oss goda möjligheter att genomföra en bra rekryteringsprocess, säger general managern Thomas Fröberg.

Luleå inleder SHL-säsongen den 13 september med hemmapremiär mot Malmö.