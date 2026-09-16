Bakslaget: Lucas Wallmark saknades igen

Lucas Wallmark ser ut att missa SHL-premiären.

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I det första bytet, med byxan, efter 26 sekunder.

Det var den starten Lucas Wallmark fick när han, i IF Björklöven genrep mot Timrå, gjorde efterlängtad debut. Att den inte kommit tidigare än så beror den tunga försäsongen präglad av skadeproblem och osäkerhet, men med ett glädjebesked innan den matchen såg allt ut att vara i sin ordning inför lördagens SHL-premiär mot Djurgården.

Nu kommer ett bakslag.

Hockeynews uppger att ett återkommande knäproblem kräver vila, och Västerbottens-Kuriren kan samtidigt berätta att den 31-årige kaptenen saknades på onsdagens träning. Allt pekar därmed mot att hemvändaren missar 2026/27-säsongens första match.

– Vi tar det dag för dag, som det har varit på försäsongen. Så får vi se vad som händer. Det är klart att det är en jätteviktig spelare, precis som många andra. Vi vill ju ha alla tillgängliga, säger assisterande tränaren Stefan Öhman till VK.

Albin Lundin, Tristen Robins, Axel Ottosson och Joel Mustonen ser ut att bli Björklövens centrar mot Djurgården.