"Det har dykt upp förfrågningar – men inget som passat"

Petter Granberg går fortfarande klubblös.

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Färjestad , HV71, Linköping och Timrå är några av klubbarna som är ute på marknaden i jakten på en ny back inför den stundande SHL-säsongen.

Samtidigt finns en rutinerad pjäs tillgänglig i form av Petter Granberg. 34-åringen lämnade Växjö Lakers i våras och har sedan gått klubblös i väntan på en ny möjlighet.

– Jag har inte pratat så mycket med min agent, men det har dykt upp förfrågningar, säger Granberg till Norran.

Kontakten med HV71: "Inget som passat"

Bland annat har HV71 tidigare bekräftat att de hörde av sig till Petter Granberg men att en värvning av veteranen inte var aktuell.

– Vi har kollat med Granberg, men jag vet att han har flyttat hem till Norrland och han har väl inte bestämt sig om han ska spela. Så i dag är han inte ett namn som är gångbart för vår del, sade sportchefen Johan Hult till Jönköpings-Posten förra veckan.

Petter Granberg bekräftar att flera klubbar har hört av sig. Samtidigt säger han att han inte haft någon kontakt alls med sin tidigare klubb Skellefteå AIK.

– Det har varit några fler förfrågningar, men inget som har passat.

Petter Granberg om framtiden: "Känner ingen stress"

Under sin karriär har Petter Granberg spelat 476 SHL-matcher för Skellefteå och Växjö Lakers. Han har vunnit två SM-guld med Skellefteå 2013 och 2024. På meritlistan har han även ett JVM -guld med Sverige 2012 samt 45 NHL-matcher för Toronto Maple Leafs och Nashville Predators.

Nu är det osäkert om det blir något mer spel för Granberg. Han själv menar dock att han har tränat på egen hand under sommaren för att hålla formen och vore redo ifall rätt möjlighet skulle dyka upp.

– Jag har inte stängt några dörrar. Jag känner heller ingen stress. Vi får se vad som dyker upp efter vägen. Sen är det viktigt att allt passar för familjen. Helheten måste fungera, säger Petter Granberg till Norran.