Avskriver backbjässen: "Inte ett namn som är gångbart"

Petter Granberg och Johan Hult.

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HV71 har varit i kontakt med den klubblöse backbjässen Petter Granberg inför den kommande SHL -säsongen, bekräftade sportchefen Johan Hult förra veckan. Någon värvning av den tvåfaldige svenska mästaren ser det dock av allt att döma inte att bli.

– Vi har kollat med Granberg, men jag vet att han har flyttat hem till Norrland och han har väl inte bestämt sig om han ska spela. Så i dag är han inte ett namn som är gångbart för vår del, säger Hult till Jönköpings-Posten .

Har flyttat tillbaka till Skellefteå

Granberg har varit klubblös sedan hans kontrakt med Växjö löpte ut efter säsongen och backen har tillsammans med sin familj flyttat tillbaka till Skellefteå. För HV71 går således backjakten vidare med drygt tre veckor kvar till SHL-premiären.

– Vi vill helst ha in en högerskjutande back med tanke på att vi har en brist på det i truppen just nu. Men det är inte gott om dem på marknaden så det är inget som är superhett på tapeten, säger Johan Hult.

Håller dörren öppen för forwardsförstärkning

HV71 har tidigare i veckan gjort klart med AHL-forwarden Mike Hardman, som ansluter till aget i början av nästa vecka, och Hult håller alltjämt dörren öppen för fler forwardsvärvningar.

– Vi har alternativ i laget i dag som kan spela centrar, men truppen är levande fram till 15 februari så vi kommer att hålla utkik på marknaden. Men det känns bra att vi har flera alternativ där just nu, säger Hult.