Peter Cehlarik täckte ett skott mot Linköping och blev liggande. Domaren valde att inte blåsa av – och då gjorde LHC det matchavgörande målet.

Nu saknas kaptenen för Leksand i lördagens match mot Djurgården.

Peter Cehlarik låg skadad när Linköping avgjorde mot Leksand i torsdags.

Leksand förlorade mot Linköping i torsdags efter en kontroversiell händelse. Peter Cehlarik täckte ett skott och blev liggandes på isen. Men trots att han låg ett längre tag och Leksand hade kontroll på pucken valde domaren att inte blåsa av.

Efter ett par spelsekvenser vände sedan Linköping på spelet och gjorde 2-0 precis i slutet av den andra perioden. Ett mål som sedermera blev matchavgörande i 3-1-segern. Något som så klart väckte irritation i masarnas läger.

Peter Cehlarik saknas efter smällen mot Linköping

Kaptenen spelade sedan i den tredje perioden. När laget släpptes mot Djurgården saknas däremot den slovakiska härföraren. Istället kommer Jonas Lagerberg Hoen in i laget som 13:e forward. Tinus Luc Koblar och Andro Kaderli kliver in i kedjan med Nolan Stevens, där Cehlarik normalt sett brukar spela. Det är ännu oklart huruvida frånvaron beror på den skottäckningen.

Även junioren August Lissel får chansen på tolv forwards i sin första SHL-match för säsongen.

Djurgården å sin sida saknar Victor Eklund i dagens match. Albin Grewe är dock som bekant tillbaka och tar löftets plats i kedjan med Håvard Salsten och Anton Frondell.

Matchen börjar 15.15 och spelas i Tegera Arena i Leksand.