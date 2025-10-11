Han har missat fyra raka matcher. Men i eftermiddagens match mot Leksand gör Albin Grewe comeback för Djurgården.

I lördagens bortamatch mot Leksand gör Albin Grewe comeback för Djurgården.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

Djurgården åker under lördagen till Dalarna för att möta Leksand på bortplan. Då får stockholmarna ett välkommet tillskott. Albin Grewe, som har missat fyra raka matcher, gör comeback i laget. Den profilstarka forwarden inledde säsongen starkt med tre poäng på fem matcher innan olyckan var framme.

Men nu, drygt tre veckor senare, är det dags för comeback för 24-åringen, meddelar Djurgården på sin hemsida.

I säsongsinledningen spelade Albin Grewe för det mesta bredvid Anton Frondell och Victor Eklund i vad som på pappret mönstrades som en tredjekedja. Sedan skadan har ynglingarna alltjämt klivit in med Håvard Salsten, där Frondell också flyttat ut på en kant. Något som visat sig vara ett succédrag då inte minst Frondell har öst in mål på senaste tiden.

Det återstår därmed att se var i truppen Grewe kommer in.

Djurgården hade spelledigt i torsdags eftersom Hovet var upptaget med konsert av det The Offspring. Laget vann senast mot Malmö och möter ett Leksand som förlorade torsdagsmatchen mot Linköping med 1-3.

Source: Albin Grewe @ Elite Prospects