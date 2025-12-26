Blev av med kaptensskapet – målskytt direkt

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Peter Cehlarik blev under julledigheten av med ”C:et” i Leksand. Mot Djurgården blev då forwarden målskytt direkt – för första gången på nästan två månader.

Foto: Michael Campanella / Bildbyrån.

Leksand har satt sig i en prekär sits i SHL där man just nu är jumbo i tabellen och har långt upp till säker mark. Under julledigheten valde Johan Hedberg att byta kapten. Peter Cehlarik blev av med ”C:et” som istället hamnade på Lukas Vejdemos bröst.

Det med hänvisning till att man ville få ut mer av den slovakiska forwarden. I första matchen efter uppehållet var det dags att åka till Stockholm och Globen för att möta Djurgården. Där kom också islossningen för den tidigare kaptenen.

Redan i den första perioden tog Leksand tag i matchen och 1-0 kom via Marcus Karlberg.

Någon minut senare var det dags igen. Då kom 2-0 via just Peter Cehlarik. Forwarden satte upp handen mot örat som målgest och gjorde sitt första mål på nästan två månader.

30-åringen har gjort 18 poäng på 27 matcher den här säsongen. Det senaste målet kom den första november mot Rögle när Leksand vann på hemmaplan. Det här var hans blott tredje mål för säsongen. Leksand fortsatte sedan också att göra en fin period och vann skotten klart. Perioden slutade även 2-0 till masarna.

