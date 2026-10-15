Succévärvningen: ”Öppen för att stanna här”

Pavol Regenda.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Pavol Regenda har varit ett stort utropstecken i HV71 under inledningen av SHL -säsongen. Forwarden, som hämtades in till Jönköpingsklubben bara dagar innan premiären, har noterats för åtta poäng på de sju inledande matcherna och ligger på en delad andraplats i lagets interna poängliga.

Slovaken skrev ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut med HV71, men nu öppnar 26-åringen för en fortsättning i klubben – även om målet alltjämt är att studsa tillbaka till NHL .

– Mitt personliga mål är att spela VM i vår och att sen ta mig tillbaka till NHL. Blir det inte så är jag öppen för att stanna här. Jag trivs här och blir gärna kvar, men vill i första hand ta mig till NHL, säger Regenda till Jönköpings-Posten .

Har öppnat upp om besvikelsen: "Blev lite ledsen"

För Hockeysverige.se har Regenda tidigare berättat om besvikelsen att inte få något nytt kontrakt i NHL inför den här säsongen.

– Ja, jag skulle säga att det var en stor besvikelse för mig och jag blev också lite ledsen. Det är målet som man har jobbat mot hela sitt liv och när man inte får chansen att uppnå det blir man såklart ledsen. Man blickar in mot sig själv och kollar på vad man kan göra annorlunda eller vad man hade kunnat göra bättre, sade Regenda till Hockeysverige.se i slutet av september.

26-åringen delade sin tid mellan NHL och AHL med San Jose förra säsongen, där han noterades för nio mål och totalt tio poäng på 24 NHL-matcher. Tidigare har han även spelat 19 matcher i NHL med Anaheim.