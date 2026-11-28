Filip Forsberg berättar om säsongen – och framtiden – i Nashville Predators.

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Efter att ha missat slutspel två år i rad har Filip Forsbergs Nashville nu tagit sikte mot en bättre säsong. De senaste två åren har "Preds" fått svaga starter vilket har grundlagt ett par tidiga semestrar. Den här hösten har Nashville dock fått en helt annan start och ser just nu ut att kunna slåss om slutspelsplatserna hela vägen in i slutet.

Så här långt ligger Nashville Predators trea i Central Division på 32 poäng, men det är jämnt med flera lag som jagar där bakom.

– Vi började lite trögt, men nu på slutet har vi kommit igång mer, framför allt med sviten där med sju raka vinster. Det var såklart en boost för alla. Det känns ändå som att vi har fått en bra start, och det har varit en klart godkänd start personligen också, säger Filip Forsberg om hösten på en digital pressträff för svensk media.

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Hyllar nya svenskarna: "Bidrar med mycket"

Nytt i årets lagbygge är att Filip Forsberg återigen fått fler svenska lagkamrater. Inför säsongen värvades både Nils Höglander och Adam Edström.

– Det är alltid kul. Förra året var det bara jag och (Adam) Wilsby . Man har ju varit van vid att vi har varit ganska många svenskar, egentligen ända sedan man först satte fot här. Det är jättekul att ha fått in ”Nisse” och sedan även Edström. Jag tycker att båda har varit grymma personer framför allt, men även riktigt bra spelare att få in i laget.

Filip Forsberg trivs med att spela ihop med Nils Höglander.

Foto: Steve Roberts-Imagn Images

Filip Forsberg får då spela i samma kedja som Nils Höglander och nyförvärvet ligger femma i interna poängligan med elva poäng på 25 matcher.

– Jag har ju spelat med ”Nisse” i stort sett varje match hela säsongen och tycker att det blir bättre och bättre. Här på slutet tycker jag att vi har börjat spela vår bästa hockey tillsammans och båda har fått lite utdelning därefter. Det är jättekul.

Adam Edström har också varit en positiv överraskning med sex mål hittills.

– Han bidrar med mycket energi, sedan är han framför allt viktig i boxplay också. Han har ju storleken och fysiken, och använder det verkligen på rätt sätt, sedan har han även spelet med pucken, någonting som jag är väldigt positivt överraskad över. Han är så pass stor, men en grym skridskoåkare också och kan även hantera pucken, säger Filip Forsberg och fortsätter:

– Det är jäkligt kul att han har fått bidra offensivt också. Han har ju alltid varit en sådan spelare som man kan lita på lite mer i det tysta, så att säga, men för oss har han varit grym. Det har varit jäkligt kul att se och kul att vi har honom på vår sida.

Filip Forsberg gör succé igen: "Jäkligt inspirerande"

Filip Forsberg har då återigen stått för en stark höst och levererar starkt för Nashville Predators. Forsberg leder interna poängligan med 27 poäng (10+17) på 25 matcher. Han har gjort poäng i fem raka matcher och ligger därmed trea i svenskarnas poängliga, där endast Leo Carlsson och Joel Eriksson Ek har gjort fler poäng.

Även om Forsberg har fyllt 32 år visar han fortfarande prov på hög klass och driver Nashvilles offensiv.

Hur känns formen?

– I huvudet känner man väl sig fortfarande ung, absolut. Det är klart att det känns väldigt bra, sedan är det tidigt på säsongen och matcherna kommer ju tätare och tätare ju längre säsongen går, men det känns jättebra. Det känns inte som att man har spelat snart 900 matcher här borta, utan det känns bra, säger han och fortsätter:

– Ju äldre man blir, desto mer lär man sig om hur man ska göra för att kunna prestera och ta hand om sig själv. Allt det här blir viktigare och viktigare. När man var 19-20 år behövde man knappt värma upp, då var det bara att dyka upp och spela, kändes det som (skratt). Nu är det lite mer avancerat och det är lite mer som ligger bakom, så att säga. Det är också jäkligt inspirerande att man kan hitta nya vägar att utvecklas även när man är över 30.

Filip Forsberg trendar mot en ny kanonsäsong i Nashville.

Foto: Alan Poizner-Imagn Images

Målet i Nashville Predators: "Vi ska slåss om pokalen"

För Nashville Predators del har säsongen inlett positivt och förhoppningen är naturligtvis att ta sig tillbaka till Stanley Cup-slutspelet, efter de senaste årens slutspelsmissar.

– Det är såklart slutspel som är det stora målet för oss. Vi var nära i fjol, men vi hade en bedrövlig start. Ett delmål för oss inför säsongen var att få en bättre start och det har vi lyckats med så här långt. Sedan är det fortfarande nästan 60 matcher kvar, så det är mycket hockey kvar att spela.

– Nu har vi checkat av det delmålet och har sett till att vi är med i racet. Sedan är det egentligen nu som vi ska börja växla upp, och jämfört med i fjol ligger vi bra mycket bättre till än vid samma tidpunkt. Förhoppningsvis kan vi ta oss till slutspel och sedan vara med och slåss om pokalen.

Filip Forsberg var med och spelade Stanley Cup-final med Nashville 2017. De senaste åren har framgångarna dock uteblivit för "Preds". Laget har nämligen inte tagit sig förbi den första slutspelsrundan sedan 2018.

Hur ser du på era chanser i år?

– Drömmen och förhoppningen är ju såklart att kunna vara med och utmana. Sedan är det ju mycket kvar av säsongen, nästan 60 matcher i grundserien plus ett slutspel efter det, så mycket kan hända.

– Jag gillar ändå hur vi har byggt ihop laget i år. Det är en väldigt bra kombination av några rävar som har varit med förut, vunnit Stanley Cup, i (Ryan) O'Reilly, (Jonathan) Marchessault och (Steven) Stamkos. Sedan är det några av oss som är lite äldre och som har varit nära tidigare. Där bakom har vi också en mix med mycket yngre spelare som driver den energin som behövs under en hel säsong. Det gillar jag.

– Sedan är det ju kanske runt 25 lag som säkert sitter och säger typ samma sak just nu. Alla tror ju på sina chanser lika mycket. Men vi är med, har startat säsongen bra och förhoppningsvis kan vi bygga vidare på det. Vem vet, när man tar sig till ett slutspel kan allt hända.

Enligt Filip Forsberg är det inte självklart att han avslutar NHL-karriären i Nashville.

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Filip Forsberg svarar om framtiden: "Då får man se på situationen"

2012 draftades Filip Forsberg av Washington Capitals men han trejdades till Nashville Predators innan han spelade sin första NHL-match. Därefter har Forsberg tillbringat hela sin karriär i Nashville. Han har gjort 368 mål och 783 poäng på 887 NHL-matcher för Predators. Därmed har han gjort flest mål i klubbens historia samt ligger tvåa, bakom lagkamraten Roman Josi, i den totala poängligan och har gjort tredje flest matcher någonsin för Nashville.

Hur viktigt är det för dig att få börja och avsluta NHL-karriären i samma lag?

– Det är väl drömmen, om man får säga så, framför allt med tanke på hur bra man trivs och allting här. Den stora drömmen är såklart att vinna Stanley Cup med Nashville, men om det nu skulle vara så att den möjligheten inte finns framöver, då får man såklart se på situationen lite annorlunda. I slutändan handlar ändå allting om att vinna.

– I dagsläget ligger vi ju på slutspelsplats och vi har mycket bra på gång. Så det känns ju positivt på så sätt, men precis som alla vet är det en business som kan ändras ganska snabbt. Det är ändå en dörr som man måste hålla öppen. Samtidigt är man ju hundra procent inställd på att spela här så länge det bara går, avslutar Filip Forsberg.