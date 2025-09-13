Efter 40 svaga minuter vaknade Örebro till liv borta mot HV71.

Stjärnkedjan med Patrik Karlkvist, Kalle Kossila och Patrik Puistola klev fram och låg bakom alla mål i segern.

– Våra bästa spelare kliver fram idag, säger tränaren Niklas Eriksson.

– Det känns lite extra skönt att avgöra mot HV71, säger Patrik Puistola.

Örebros superkedja ledde laget till seger i premiärmatchen. Foto: David Wreland/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter två perioder i Husqvarna Garden var det 2-2 mellan HV71 och Örebro. Detta trots att HV hade haft ett stort spelövertag i 40 minuter. Örebro räddades då av två powerplay-mål gjorda av storstjärnan Patrik Karlkvist.

I tredje perioden lade bortalaget sedan in en helt annan växel och lyfte spelet vilket ledde till att de kunde vinna SHL-premiären med 4-3.

– I två första perioderna så var vi, speciellt i fem mot fem-spelet, inte så bra som vi kan vara. De var mycket bättre där och sedan i sista fick vi igång vårt spel i fem mot fem mer. Annars var special teams bra idag, både PK och PP. Det var därför som vi fortfarande var med i matchen, säger stjärnforwarden Patrik Puistola till hockeysverige.se efter matchen.

Örebro lyfte i tredje perioden

Rutinerade huvudtränaren Niklas Eriksson delar den bilden i sin sammanfattning av matchen.

– Jag tycker inte att vi är jättebra i den här matchen, men sedan gör vi en bra tredjeperiod. Första och andra perioden tycker jag går till HV:s favör. Vi har en period i början av andra där vi är ganska bra. Sedan på något sätt tycker jag ändå att vi är starka på insidan och försvarar eget mål bra även i första och andra. Det gör ju att vi kan vara med i matchen, säger Eriksson på presskonferensen och fortsätter:

– Sedan har vi individuell skicklighet, ett bra powerplay och våra bästa spelare kliver fram idag. Men som sagt, jag är jättenöjd med tredje perioden och där tycker jag vi spelar den hockey som vi vill. Vi tar mycket mer initiativ, vi får ner puckarna djupt och kan vara i deras zon mycket mer. Det, och poängen, tar vi med oss framöver.

Ni kom ut som ett helt annat lag i tredje perioden, vad sade du i pausen?

– Vi pratade lite om att det är första matchen nu och de flesta matcherna den här säsongen kommer att se ut på det här sättet att det kommer vara jämnt inför tredje perioden. Det är då som vi vill vara bra. Vi har pratat om att vi ska spela för att vinna och jag tycker att vi gjorde det. Sedan tyckte jag att det var för få som steppade upp i de två första perioderna. Det var ju liksom Kalle-gänget och kanske i viss mån även Mastomäki-kedjan som jobbade stenhårt, men vi behövde ju fler. Jag tycker också att det var fler som bidrog i tredje perioden.

Niklas Eriksson var nöjd över hur Örebro vände på matchen. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Patrik Puistola sänkte moderklubben HV71

Örebro ledde med 3-2 i tredje perioden innan HV kvitterade till 3-3 i slutet av matchen. Bara 48 sekunder efter kvitteringen kunde Örebro dock sätta segermålet. Det var Patrik Puistola som klev fram och sköt segern till närkingarna.

– Det är såklart alltid skönt att göra mål, speciellt när det är ett mål som avgör matchen och gör så att laget kan vinna. Det var väldigt skönt, säger finländaren.

Patrik Puistola är son till den tidigare HV71-backen Pasi Puistola som spelade här mellan 2006 och 2011 och vann två SM-guld med HV. Sonen Patrik, 24, växte därför upp i Jönköping och har HV71 som moderklubb då det var här som han började sin hockeykarriär som ungdom.

Känns det extra speciellt att göra segermålet här?

– Ja, kanske lite. Det är såklart alltid skönt mot vilket annat lag som helst, men kanske att det är lite extra att få göra det här.

Niklas Eriksson hyllar stjärnkedjan

Örebros toppkedja med Patrik Puistola, Patrik Karlkvist och Kalle Kossila var dominanta i matchen. Faktum är att trion låg bakom alla målen. Karlkvist gjorde både det första och andra målet medan Kossila spelade fram till den tredje och fjärde kassen och Puistola var den som satte det avgörande segermålet.

Tränare Niklas Eriksson var då full av beundran för stjärnkedjan och hur de klev fram för att vinna matchen åt Örebro.

– Det är klart att det är bra att ha bra spelare och att de är bra i powerplay. Faktum är att de har ju varit ganska iskalla här på försäsongen. Men just att de har det där att ”nu börjar det gälla, nu kliver vi fram”. Och det gjorde de verkligen idag. Så gör duktiga hockeyspelare, säger Eriksson.

Source: Örebro HK @ Elite Prospects