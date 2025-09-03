Örebro åkte på en snöplig förlust under träningsmatchen mot Leksand. Dalkarlarna vände matchen med bara fyra minuter kvar och lyckades knipa vinsten på straffar. Örebros Patrik Karlkvist var frustrerad efter nederlaget.

– Man måste börja visa lite jävla liv, säger han till Nerikes Allehanda.

Patrik Karlkvist. Foto: Bildbyrån.

Träningsmatchen mellan Örebro och Leksand i Lindesberg blev allt annat än målsnål. Med mindre än två minuter av matchen spelad kunde Sampo Ranta ta ledningen för Örebro och bara i första perioden skulle måltutan ljuda ytterligare fyra gånger.

I slutskedet av matchen såg det ut som att Örebro skulle ta hem vinsten, då de med mindre än fyra minuter kvar att spela satt på en bekväm tvåmålsledning. Då vaknade Leksand till liv.

Först reducerade Michael Lindqvist och sedan kunde Lukas Vejdemo trycka in kvitteringen med två sekunder kvar att spela.

”Svårt att säga vad som händer”

Efter matchen var Örebros Patrik Karlkvist frustrerad och riktade kängor till det egna laget.

– Det är svårt att säga vad som händer, jag tycker vi spelar ganska dåligt hela matchen. Det är väl inte mer än rätt att vi får en käftsmäll, säger han till Nerikes Allehanda.

Enligt Karlkvist är det dags för laget att vakna till. Endast en träningsmatch mot Färjestad kvarstår innan seriepremiären mot HV71 den trettonde september.

– Det rinner över lite. Det är försäsong men någonstans måste man börja tagga till. Man måste börja visa lite jävla liv och visa att seriestarten är runt hörnet.

Source: Patrik Karlkvist @ Elite Prospects