Oväntade hjälten – klev fram med två mål i toppmötet

Inför storpublik i Malmö Arena gjorde Noah Hasa sin bästa match för säsongen.

Med sina två mål såg 21-åringen ut att sänka formstarka Malmö på bortais.

Men efter stor dramatik i den tredje perioden avgjorde sedan Jacob Peterson för Frölunda i straffläggningen.

Noah Hasa gjorde sitt tredje och fjärde mål för säsongen. Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN / COP 166 / CO0654

På söndagen möttes två oerhört formstarka lag – som varit framgångsrika över tid. För oavsett om man tittar över de senaste fem, tio eller 15 matcherna så är det just Malmö och Frölunda som ligger i toppen vad gäller inspelade poäng. Men på söndagen såg göteborgarna ut att sätta ned foten.

Redan efter två minuter tog man greppet med ett tidigt mål genom Noah Hasa, som sedan skulle göra 2–0 och därmed göra sitt blott tredje och fjärde mål för SHL-säsongen. Det första assisterad av Isac Born – som gjorde sin första Frölunda-poäng för säsongen mot det Malmö han tidigare spelat för under hösten.

Den första halvtimmen var Frölunda riktigt, riktigt bra.

Oväntad tvåmålsskytt

Malmö kämpade sig in i matchen i den andra perioden och vann skotten, men Frölunda-ledningen utökades ändå genom Noah Hasa. Vanligtvis är han att betrakta som en spelare av det nyttiga slaget med och utan puck som inte direkt har poängkrav på sig. Men på söndagen såg han länge ut att ligga bakom en meriterande seger – som han styrde upp på egen hand.

Men det skulle bli dramatik i slutperioden – då Axel Sundberg spräckte nollan för Malmö och storpubliken i Malmö Arena fick jubla. Men det skulle komma ett ännu högre jubel, då Malmö genom Carl Persson kvitterade i powerplay med bara 44 sekunder kvar.

Efter straffläggning hamnade dock extrapoängen i Göteborg, efter en läcker avgörande straff från Jacob Peterson. Det var Frölundas tredje raka seger denna säsong mot Malmö. När man åkte till Malmö Arena sist, vann man med hela 6–1.

Frölunda leder nu SHL med 16 poäng. Malmö – de hankar sig kvar i topp sex.

Malmö – Frölunda 2–3 (0–1, 0–1, 2–0, 0–1)

Malmö: Axel Sundberg, Carl Persson

Frölunda: Noah Hasa 2

Straffläggning: 0–0, 0–1, 0–0

