Oväntad DIF-hjälte – sänkte Örebro

Håvard Salsten blev tvåmålsskytt när Djurgården vann mot Örebro med 5–3.

I matchen bjöd Örebro på nästan samtliga mål – och då passade norrmannen på att göra ett starkt intryck.

Mot slutet drog Örebros Patrik Karlkvist på sig en utvisning som blev avgörande.

– Det är för dålig disciplin, säger tränaren Niklas Eriksson.

Håvard Salsten blev oväntad hjälte. Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN / COP 94 / JN0234

De första minuterna mellan Djurgården och Örebro var inga som gick till SHL-historien. Som så många gånger förr så kände lagen på varandra och tillfällena i offensiv zon bytte av varandra.

Men sedan blev den sjunde spelminuten en ren chock för Örebro – som tack vare två grova misstag i egen zon släppte in två mål, på bara 19 sekunder.

Charles Hudon och Håvard Salsten straffade bortalaget stenhårt, och plötsligt var uppförsbacken enorm för Örebro.

Men efter att man spelat upp sig något under sluthalvan av första perioden fick man in reduceringen med fem minuter kvar att spela genom Egor Polin, efter en fin framspelning från Linus Arnesson som gick köksvägen.

Misstagen knäckte Örebro – tappade till förlust

Kvitteringen kom senare i powerplay – och efter en fin start på andra perioden lyckades Örebro vända på matchen till ledning 3–2 via Noah Steen.

Men Örebro skulle göra ett förödande misstag – när man åkte ut med en spelare för mycket på isen. Då högg Emilio Pettersen till och kvitterade.

Örebros misstag under matchen knäckte dem till slut.

För sedan kom Håvard Salsten alldeles för ren och gjorde inget misstag fri med målvakten.

Djurgården hade ledningen för andra gången i matchen – och fick sedan hjälp på traven. Örebros storstjärna Patrik Karlkvist åkte ut två minuter i slutet för ”abuse of officials” efter att ha varit på domarna efter en situation i sarghörnet.

– Det är för dålig disciplin, säger Niklas Eriksson efter matchen.

Örebro skulle sedan få straffslag med bara 2.55 kvar att spela, en straff som Patrik Puistola inte lyckades peta förbi Magnus Hellberg.

Colby Sissons slog in 5–3 med mindre än två minuter kvar och därmed var Örebros positiva första halvtimme som bortblåst. Djurgården klättrar nu till en femteplats i tabellen medan Örebro stannar på den tionde.