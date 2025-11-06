Oskar Blomgren, 21, har pendelat mellan SHL och Hockeyallsvenskan under inledningen av säsongen. Burväktaren är nu tillbaka i Malmö och har visat upp sig i högstaligan – men vart han kommer att fortsätta säsongen är fortsatt oklart.

– Jag vill ju spela matcher och vinna matcher, oavsett vart det är, säger målvakten till Barometern.

Oskar Blomgren. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån.

Det var när Malmös ordinarie målvakt Marek Langhammer skadade sig som 21-åriga Oskar Blomgren kallades upp från sin låneklubb Nybro Vikings. Väl uppe i SHL har den unga burväktaren gjort succé och noterats för 92,1 i räddningsprocent på tre matcher.

Vare sig han kommer att få fortsätta i SHL-klubben eller återvända till Hockeyallsvenskan är oklart.

– Jag vet faktiskt inte, om jag ska vara ärlig. Men jag vill ju vara i Malmö, men kul att få testa lite nytt igen. Det är en riktigt spännande säsong överlag också, säger Oskar Blomgren till Barometern.

Den ovissa framtiden verkar dock inte oroa Blomgren särskilt mycket.

– Jag vill ju spela matcher och vinna matcher, oavsett vart det är. Efter det tar vi det som det kommer. Jag har ju ett år till här i Malmö, det är bara att fortsätta.

Source: Oskar Blomgren @ Elite Prospects