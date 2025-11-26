”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Oskari Laaksonen uppges kunna vara på väg bort från Biel i Schweiz.

Enligt Expressen är toppbacken då högaktuell för en återkomst till Luleå.

Oskari Laaksonen uppges vara på väg tillbaka till Luleå. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter SM-guldet i våras valde finske toppbacken Oskari Laaksonen att lämna Luleå Hockey. I stället flyttade han ner till Schweiz och skrev på för Biel-Bienne. Där har Laaksonen däremot inte rosat marknaden så här långt.

Under hösten har 26-åringen bara noterats för 0+4 på 16 matcher i Biel. Därför petades Laaksonen i lagets senaste matcher och uppgifter gör nu gällande att backen kan vara på väg bort från klubben, trots att han har kontrakt till 2027.

Oskari Laaksonen högaktuell för Luleå

Expressen uppger under onsdagen att Oskari Laaksonen nu är högakuell för en återkomst till SHL. Han har bjudits ut av sin agent och det är flera klubbar som ska ha visat intresse för finländaren. Men Laaksonen själv vill återvända till Luleå och norrbottningarna ska även vilja plocka tillbaka toppbacken. Enligt Expressen förhandlar parterna om ett långtidskontrakt och mycket talar för att en övergång kan bli av redan under vintern. Om Luleå och Laaksonen inte skulle enas om ett längre avtal redan nu skulle det i stället kunna ske till nästa säsong.

Laaksonen måste först nå en överenskommelse med Biel om att bryta kontraktet innan han kan skriva ett nytt avtal med Luleå. Men i nuläget uppges han alltså vara högaktuell för en återkomst till klubben.

Oskari Laaksonen kom till Luleå 2023 och tillbringade två säsonger i Luleå. Han gjorde succé under sin första säsong med 29 poäng på 52 matcher, vilket gav en delad fjärdeplats i backarnas poängliga. I fjol missade Laaksonen stora delar av säsongen på grund av skada. Han stod för 18 poäng på 24 matcher i grundserien och följde sedan upp det med fem poäng på sju slutspelsmatcher. Han missade däremot nästan hela semifinalserien samt hela finalen på grund av skadefrånvaro. Totalt har Laaksonen gjort 55 poäng på 88 matcher för Luleå.

Source: Oskari Laaksonen @ Elite Prospects