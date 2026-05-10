Frölunda nära Niederbachs ersättare

Frölunda tappar Teodor Niederbach till NHL. Nu ser man ut att ha gjort klart med en ersättare.

Klubben slutförhandlar med Oskar Olausson, enligt Expressen.

Oskar Olausson – med två JVM-turneringar på sitt CV – ser ut att återvända till SHL efter fem säsonger i Nordamerika. Frölunda uppges leda jakten på 23-åringen som även ska ha funnits på Brynäs och Djurgårdens önskelista. Då Olausson går att använda som både center och vinge har han varit hett eftertraktad.

Olausson lämnade Sverige och HV71 för den kanadensiska juniorligan 2021. Den senaste säsongen noterades han för 29 poäng på 63 matcher för Iowa Wild i AHL. Totalt har det blivit 95 poäng på 226 matcher i AHL. Olausson har även gjort fyra NHL matcher för Colorado Avalanche.

Värvningen väntas presenteras inom de närmsta dagarna.

Source: Oskar Olausson @ Elite Prospects