Oskar Lang stängs av i en match för en slewfoot mot Luleås Anton Levtchi. Därmed missar Leksandsforwarden lördagens nyckelmatch mot HV71.

Oskar Lang stängs av i en match och får lämna isen.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Leksand har på lördag chansen att gå om HV71 och lämna jumboplatsen bakom sig. Det efter att ha parkerat där under stora delar av säsongen. Laget har också chansen att på allvar blanda sig i en streckstrid med inte minst Örebro vid seger. Men nu har laget fått ett tungt avbräck.

Oskar Lang, som har varit riktigt bra den senaste tiden, missar matchen med en avstängning.

Det kommer dagen efter att 29-åringen fått matchstraff mot Luleå. Det var i den tredje perioden som Lang fick ut pucken ur zonen i boxplay och sedan fastnade i en situation med Anton Levtchi. De båda föll bakåt och domarna bedömde det som en slewfoot. Efter videogranskning fick leksingen också ett matchstraff. Nu står det alltså även fast att det blir en fällande dom.

— Jag söker inte upp situationen utan tvärt om, jag blir fast i den mot min vilja. Min intention är klart och tydligt att göra mig fri från en fasthållning. På uppmaning och stöd av mina ledare bifogar vi en videosekvens som friades förra året som vi upplever vara en grövre förseelse slewfoot, säger Oskar Lang i domen.

Den förseelsen som Leksand pekar på är från finalserien förra året. Då Brian O’Neill åkte i marken men den händelsen gick inte vidare till disciplinnämnden. Därför håller inte det som argument, skriver nämnden som svar på det.

Source: Oskar Lang @ Elite Prospects