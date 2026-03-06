”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det var i inledningen av tredje perioden som Oskar Lang stod för en misstänkt slewfoot. Nu anmäls Leksandsforwarden till disciplinnämnden och riskerar avstängning.

Oskar Lang riskerar avstängning för denna slewfoot på Luleås Anton Levtchi.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Oskar Lang riskerar avstängning efter gårdagens 3-1-seger mot Luleå. Leksingen drog på sig ett matchstraff i gårdagens match mot Luleå. Det var i den tredje perioden som forwarden jobbade ut pucken ur anfallszonen och blev stängd av Anton Levtchi.

De båda hamnade sedan i en tilltrasslad situation där båda föll bakåt.

”Levtchi stänger då vägen för Lang som då tar sin högra arm bakifrån runt halsen på Levtchi och sedan så använder han sitt högra ben bakifrån och välter omkull Levtchi som faller handlöst till isen. Alternativ bestraffning är Dangerous Action,” skriver nämnden i sin anmälan.

Domarna valde på isen att ge båda två utvisning. Sedan valde de även att videogranska situationen efter en misstanke om slewfoot från Lang. Det blev också ett matchstraff. Luleå gjorde också mål i det efterföljande powerplay-spelet men släppte sedan in 2-1 i spel fyra mot fyra kort därefter.

Till slut vann också Leksand med 3-1.

Nu kommer dock ett bakslag för masarna. Där det alltså ser ut som att Oskar Lang kommer att bli avstängd för förseelsen. Domen kommer att komma under dagen. Leksand har en nyckelmatch på lördag då de ställs mot HV71, som nu endast ligger en poäng före i tabellen.

