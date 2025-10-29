HV:s besked: Kallar tillbaka talangen

Oscar Davidsson har varit utlånad till Vimmerby. Nu kallar HV71 tillbaka talangen.

Oscar Davidsson.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

För en månad sedan meddelade HV71 att Oscar Davidsson lånas ut till Vimmerby i HockeyAllsvenskan.

– Det är bra att Oscar får fortsätta spela seniorhockey för hans utveckling och där är Vimmerby en bra plats. Vi har möjlighet att kalla tillbaka Oscar om behov för skulle uppstå, sade sportchefen Björn Liljander då.

Och nu har man valt att kalla tillbaka J-landslagsmannen. Davidsson plockas tillbaka till HV71 för spel resten av veckan, meddelar Vimmerby på sociala medier.

Oscar Davidsson återvänder till HV71

Forwarden har spelat åtta matcher för Vimmerby, men utan att göra poäng. Han har legat på allt från nio till 14 minuters istid. Davidsson har under säsongen också spelat sex matcher för HV71:s J20-lag, och på dessa producerat åtta poäng fördelat på två mål och sex målgivande passningar.

19-åringen, som spelat tre matcher för Juniorkronorna den här säsongen, har sedan tidigare 16 SHL-matcher med HV71 på meritlistan. HV har bekymmer på forwardssidan, där Isac Brännström, Joona Luoto och Oskar Stål Lyrenäs har skadeproblem.

Vimmerby lånar i sin tur in Kalle Carlsson från Karlskrona till kvällens match mot Mora.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects