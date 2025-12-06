Oroande bilder inför JVM – Eklund tvingas kliva av
Victor Eklund, 19, väntas ta en nyckelroll i JVM för Sverige.
Därmed satte säkert förbundskaptenen Magnus Hävelid kaffet i halsen, när han såg Eklund kliva av isen på lördagen.
När den andra perioden drog i gång var han fortfarande inte tillbaka i spel.
I Djurgårdens lördagsmatch mot Timrå skedde en situation som var av det bisarra slaget. Cirka fem minuter in i matchen rappade Anton Lander till Victor Eklund med klubban. Slaget träffade i ljumskområdet och tog rejält illa på stortalangen.
Först blev han liggandes, innan han klev av isen och sedan till och med lämnade båset för att undersökas.
Situationen slutade i en utvisning för Lander, som fick sitta två minuter för slashing.
– Det är inte så mycket att säga om, konstaterar Peter Backe i TV4.
Fick slut på måltorkan
Efter en period stod det 1–1 i huvudstaden. Anton Frondell och Marcus Westfält har gjort varsitt mål. När den andra perioden drog i gång var inte Eklund ute på isen.
Sett över den andra perioden spelade Timrå desto bättre och Jeremy Boyce-Rotevall gjorde sitt första mål sedan i januari, då han satte ledningsmålet till 2–1 för bortalaget.
Matchen pågår..
