Victor Eklund, 19, väntas ta en nyckelroll i JVM för Sverige.

Därmed satte säkert förbundskaptenen Magnus Hävelid kaffet i halsen, när han såg Eklund kliva av isen på lördagen.

När den andra perioden drog i gång var han fortfarande inte tillbaka i spel.

Djurgårdens Victor Eklund fick ett klubbrapp – och lämnade båset och isen. Foto: Skärmdumpar

I Djurgårdens lördagsmatch mot Timrå skedde en situation som var av det bisarra slaget. Cirka fem minuter in i matchen rappade Anton Lander till Victor Eklund med klubban. Slaget träffade i ljumskområdet och tog rejält illa på stortalangen.

Först blev han liggandes, innan han klev av isen och sedan till och med lämnade båset för att undersökas.

Situationen slutade i en utvisning för Lander, som fick sitta två minuter för slashing.

– Det är inte så mycket att säga om, konstaterar Peter Backe i TV4.

Fick slut på måltorkan

Efter en period stod det 1–1 i huvudstaden. Anton Frondell och Marcus Westfält har gjort varsitt mål. När den andra perioden drog i gång var inte Eklund ute på isen.

Sett över den andra perioden spelade Timrå desto bättre och Jeremy Boyce-Rotevall gjorde sitt första mål sedan i januari, då han satte ledningsmålet till 2–1 för bortalaget.

Matchen pågår..