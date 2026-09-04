Niklas Eriksson och hans HV71 förlorade mot förra klubben Örebro.

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Under fredagseftermiddagen inleddes försäsongsturneringen i Malmö där Linköping , Örebro och HV71 alla är på besök hos skåningarna. Den första matchen spelades mellan Örebro och HV71 för att göra upp om en plats i morgondagens final.

Det var då Örebro som inledde bäst i matchen.

Halvvägs in i den första perioden kunde närkingarna ta ledningen. Backen Erik Norén stod för en fin assist till William Wikman framför mål som lade in pucken bakom Felix Sandström i HV-kassen. Precis i slutet av första perioden kunde Örebro också dubbla sin ledning.

Nyförvärvet Josh Dickinson gick bakom kassen och spelade sedan över pucken till JVM-guldhjälten Liam Danielsson som enkelt kunde lägga in 2-0 i öppet mål där en chanslös Sandström bara kunde titta på.

Örebro obesegrade – vinner med 3-0 mot HV71

I andra perioden visade Örebro sin klass och var stundtals överlägsna HV71. Efter sex minuters spel kunde Örebro då också utöka till 3-0. William Wikman sköt ett skott mot mål och returen gick sedan rakt ut till Milton Oscarson som skickade in Örebros tredje mål i matchen. Tremålsledningen stod sig in till pausvilan och Örebro vann skotten med 8-2 under mittperioden.

När den tredje perioden började jagade HV71 för att försöka spräcka Jonas Arntzens nolla i matchen. Det var dock närmare 4-0 för Örebro där Patrik Karlkvist bland annat hade en puck på mållinjen som rensades bort av HV-backen Hugo Fransson. HV hade dock också lägen för att reducera där Justin Kloos bland annat prickade ribban.

Det blev inga fler mål utan Örebro vann matchen med 3-0 och Jonas Arntzen räddade 16 skott för att hålla nollan. Örebro tar därmed sin femte raka seger och är ännu obesegrade på årets försäsong. HV71 har å sin sida förlorat tre av fem matcher under försäsongen där vinsterna har kommit mot Almtuna och Djurgården.

Örebro är därmed klara för final i försäsongsturneringen. Där kommer de i morgon att ställas mot vinnaren av kvällens match mellan Malmö och Linköping. HV71 kommer däremot att spela mot förloraren mellan MIF och LHC under morgondagen.

Örebro – HV71 3–0 (2-0,1-0,0-0)

Örebro: William Wikman, Liam Danielsson, Milton Oscarson.

HV71: –