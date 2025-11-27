”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

För en dryg vecka sedan uppgav Hockeynews att han är aktuell för en trejd. Nu bekräftar Örebros Henrik Löwdahl att man inte är nöjda med Sean Malone.

– Vi har all rätt att ha den förväntan, säger sportchefen till Nerikes Allehanda.

Sean Malone och Henrik Löwdahl, Örebro. Foto: Bildbyrån (montage).

Teemu Turunen, Luke Martin, Sampo Ranta, Egor Polin och Sean Malone.

När Örebro klev in i 2025/26 var det dessa fem värvningar som skulle förbättra offensiven och se till att undvika en ny sådan där tung period som gjorde att man avslutade fjolåret med en niondeplats och uttåg i åttondelsfinal. Istället har de endast gjort sju mål tillsammans.

När Nerikes Allehanda påpekar detta i en intervju under torsdagen medger sportchefen Henrik Löwdahl att utfallet inte blivit som önskat.

– Tanken var att de spelare vi tog in skulle bidra till att öka vår produktion, säger han och fortsätter senare om eventuella förstärkningar.

– Vi har haft några alternativ, men inget vi känt skulle komma in och stärka oss. Vi letar efter en centerhybrid, en spelare som är trygg som center men också kan spela vinge. Det är högt på priolistan.

Orden om Malone: ”Ska kunna prestera på en högre nivå”

Men i det hela kommer även lite kritik mot de här spelarna som inte presterat, däribland Sean Malone. Nordamerikanen som värvades in dyrt efter flera produktiva säsonger i både AHL och Schweiz, men som nu står på fyra (1+3) efter 22 matcher.

Till det hela hör även att Hockeynews, i förra veckan, uppgav att Örebro för en diskussion med Kloten angående att trejda till sig Tyler Morley mot just Malone.

– Sean Malone är en spelare som ska kunna prestera på en högre nivå. Vi har all rätt att ha den förväntan, och han är själv inte nöjd med sin prestation hittills. Det har varit en svår omställning till den här ligan. Men han är en bra spelare i gruppen som jobbar väldigt hårt, och vi tycker att han tagit kliv i rätt riktning, säger Löwdahl till NA.

Sean Malone har just nu ett avtal med Örebro till slutet av 2026/27-säsongen.

Source: Sean Malone @ Elite Prospects