Eran över – sju spelare lämnar Örebro

En era är över i Örebro. När SHL-klubben tackar av spelare efter 2025/26-säsongens slut är Jhonas Enroth ett av sju namn.

Herman Liv, Patrik Puistola och Jhonas Enroth är tre av spelarna som lämnar Örebro. Foto: Bildbyrån (montage).

Jhonas Enroth, Herman Liv, Niklas Nilsson, Peetro Seppälä, Juuso Vainio, Patrik Puistola och Kalle Miketinac.

Efter att Örebro förlorat åttondelen mot Luleå är det dessa spelare som listas på klubbens hemsida. Samtliga har, efter 2025/26, gjort sitt i tröjan och ”lämnar för spel på annat håll”, som Örebro själva utrycker det.

– Vi vill passa på att tacka alla för deras tid i Örebro Hockey och samtidigt önska alla lycka till i deras fortsatta karriärer, säger sportchefen Henrik Löwdahl i uttalandet.

Men för en av dessa blir avskedet lite extra smärtsamt.

Flest matcher i Örebros historia: ”Verkligen hjälpt oss”

Med sju säsonger och 247 framträdanden är Jhonas Enroth den målvakt som spelat flest matcher i Örebros historia. Detta sedan han vänt tillbaka till klubben efter tiden utomlands, och år efter år presterat som en av SHL:s bästa på sin position.

Örebro och Enroth pratade om en fortsättning efter kontraktet slut, men enligt Expressen brakade förhandlingarna ihop i januari. Istället ser det ut som att man försöker få in Leksands Filip Larsson som alternativ intill Jonas Arntzen inför 2026/27.

– Jhonas har sedan han kom till oss varit en viktig sista utpost och har verkligen hjälpt oss i vår etablering i SHL. Jag vill tacka Jhonas för alla dessa år och för att han har varit en viktig spelare för oss, både på och utanför isen, säger Henrik Löwdahl.

Herman Liv väntas flytta till HV71, Patrik Puistola till Frölunda.

