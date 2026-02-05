Ett pressat Örebro? ”Enklast att byta tränare”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Inför torsdagens möte i Luleå håller endast målskillnad Örebro från SHL-kval. Nu slår sportchefen tillbaka mot de som ropar efter Niklas Erikssons avgång.

– Jag tycker tvärtom, att byta tränare är inte det svåra, säger Henrik Löwdahl till NA om huvudtränaren.

Henrik Löwdahl, sportchef i Örebro, ger svar kring SHL-lagets tränare Niklas Eriksson. Foto: Bildbyrån (montage).

En vinst på de senaste fem matcherna har tagit Örebro till en sits där de riskerar att trilla ner på kvalplats. Och detta med elva matcher kvar att spela av SHL-säsongen.

I en intervju med Nerikes Allehanda öppnar nu sportchefen Henrik Löwdahl upp om pressade situationen.

– Vi ser allvarligt på situationen, och har förstås utvärderat läget. Tittat på en massa olika saker för att se hur vi bäst tar oss framåt. Man får inte bli för känslostyrd, vi försöker väga in många olika delar. Inte enbart de två senaste förlusterna, men var vi var tidigare också, säger han till tidningen.

Löwdahl fortsätter med att trycka på underliggande siffror som faktiskt ser bra ut. Bland annat att Örebro bra näst minst antal stora chanser mot sig över de senaste åtta matcherna.

Slår tillbaka: ”Enklast att byta tränare”

När det gäller att byta tränare, som många supportrar ropat efter, håller han, delvis i och med ovanstående, inte med.

– Jag tycker tvärtom, att byta tränare är inte det svåra. Det svåra är att göra det som är rätt för Örebro Hockey. I min roll hade det kanske varit utåt sett varit det enklaste att byta tränare, för att se handlingskraftig ut. Jag vet att Niklas lägger ner ett oerhört stort jobb, och gör det bra. Sedan är det resultaten som styr mycket i den här branschen, och vi behöver hitta sätt att ta poäng, säger han till NA.

Sportchefen medger samtidigt att det är lite för sent på säsongen för att hänvisa till processen.

– Det är stor skillnad, absolut. Tiden är mycket tajtare nu. Vi har inte klarat av att vara konsekventa över tid, varit upp och ner i olika delar. Ibland från match till match, eller rentav i matcher. Det är så klart frustrerande, något vi funderar jättemycket på, hur vi ska hitta den där stabiliteten som går att lita på, säger han.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects