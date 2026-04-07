Förlänger med Örebro: ”Vi har alla verktyg”

I slutet av mars kom uppgifterna. Nu har Örebro bekräftat att Luke Martin förlänger sitt avtal med klubben.

– Vi har alla verktyg för att ta nästa steg framåt som klubb och jag ser fram emot att vara en del av det, säger backen.

Luke Martin förlänger med Örebro. Foto: Bildbyrån/Mathilda Schuler.

Örebro ser redan ut att vara klara med sin backsida.

Efter uppgifter från Expressen om att det varit på gång, meddelade SHL-klubben under måndagskvällen att Luke Martin skrivit på ett nytt kontrakt. 27-åringen blir därmed kvar över 2026/27 efter 23 poäng sina första 53 matcher i den svenska hockeyn.

– Jättekul att vi kunnat hitta en fortsättning tillsammans med Luke. Vi tycker att han är en av de spelare som har haft störst utveckling under säsongen och framförallt en väldigt stark andra halva på säsongen. Det hoppas vi kunna bygga vidare på och vi tror att Luke har ytterligare kliv att ta här hos oss, säger sportchefen Henrik Löwdahl i uttalandet.

Flera backar på väg in: ”Vi har alla verktyg”

I och med att Nerikes Allehanda rapporterat om Robin Salo, samtidigt som Aftonbladet skrivit om Erik Norén, ser Löwdahl redan ut att ha kommit långt i sitt lagbygge. I övrigt på backsidan har både David Quenneville och Linus Arnesson förlängt, enligt Expressen.

– Jag är väldigt glad över att stanna i Örebro för ännu en säsong. Vi har alla verktyg för att ta nästa steg framåt som klubb och jag ser fram emot att vara en del av det. Jag kan knappt vänta på att få vara tillbaka inför våra fantastiska fans i Behrn Arena, säger Luke Martin själv.

Den college-fostrade backen stod för upp mot 50 poäng under båda sina säsonger i finska Liiga. Detta följdes av flytten till Örebro.

