Örebro-stjärnan klev av: ”Hård kollision”

Örebro tappade Kalle Kossila under lördagsmötet med HV71.

Efter den hårda kollisionen under 3–2-segern ger nu stjärnan besked.

– Känslan var lite ”vad är det som händer här”, säger han till Nerikes Allehanda

Kalle Kossila krockar med HV71:s Olle Alsing (höger). Foto: Bildbyrån och Expressen (skärmdump).

När Örebro värvade Kalle Kossila, i oktober förra året, var det efter att stjärnan nobbats av SC Bern då hade inte klarat av de nödvändiga kontrollerna. 37 grundseriematcher med tio mål och 19 assist följde sedan i den nya tröjan under 2024/25, trots tidigare skadehistoriken.



Idag, efter förhoppningar om att vara med från start under 2025/26, fick 32-åringen en rejäl smäll.



I samband med att Örebro vann Svenska spel Trophy 2025, på Gotland, med en 3–2-seger mot HV71, klev nämligen Kossila av isen. Den offensive pjäsen kolliderade med HV:s Olle Alsing tidigt i den andra perioden, men fortsatte först att spela efter några grimaser. Därefter blev han målskytt, assisterad av Melvin Fernström. Senare syntes inte stjärnan till på isen.



– Jag mår bra, vi vann ju turneringen, säger Kossila till Nerikes Allehanda efter matchen och fortsätter om smällen.

– En hockeykollision bara. Det går fort där ute och det blev en krock. Jag menar … det finns nerver och sådant i benen. Det är en hård kollision och man vet inte riktigt vad som händer. Känslan var lite ”vad är det som händer här”, men sedan började det kännas okej.

Lugnande orden: ”Ska inte vara så illa”

Kalle Kossila berättar även för NA att det var tufft att komma in mitt under fjolårssäsongen, och att han vill vara i bättre slag nu när 2025/26 sätter igång. Något han troligen kan göra om de lugnande orden som sedan följer även stämmer.



– Det ska inte vara så illa. Det är nog bara dag till dag. Vi får se hur det känns nästa vecka, jag kan inte säga något just nu. Men jag tror inte det ska vara så farligt, säger han till tidningen.



Med tiden i Växjö inräknad står Kalle Kossila nu på 88 poäng (33+55) över 105 grundseriematcher i SHL.

