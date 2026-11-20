Robin Salo stängs av i två matcher för sin huvudtackling på Timrås Reid Gardiner.

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Örebro Hockey hade en tung torsdagskväll uppe mot Timrå IK och man förlorade med hela 8-2. Matchen slutade med powerplay för Timrå, då Örebros kapten Robin Salo åkte på ett matchstraff för "Illegal checking to the head". Tacklingen kom med 3.57 kvar av matchen när Timrås forward Reid Gardiner hade pucken bakom mål och fick ta emot Salos tackling mot huvudet.

Tacklingen gick vidare till diciplinnämnden som nu har kommit med ett beslut, där Örebro får klara sig utan sin kapten de kommande matcherna.

"Nämnden finner det därmed utrett att Robin Salo gjort sig skyldig till Illegal check to the head. Motspelarens position före tacklingen innebär inte att tacklingen är straffri. Robin Salo har haft tid och möjlighet att anpassa sitt agerande. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher. Robin Salo ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet", skriver de i beslutet.

I beslutet nämns det även att Gardiner inte har någon chans att försvara sig mot en sån tackling som Salo delade ut. Avstängningen är fram till den 24 november vilket betyder att Salo kommer vara på läktaren i matcherna mot Skellefteå AIK och Frölunda HC.

Kommer från en stark säsong

Salo bytte från Malmö Redhawks till Örebro den här säsongen. Han sågs innan säsongen som en av de bättre backarna i hela ligan och kom från en stark säsong med Malmö, där han gjorde 40 poäng på 52 matcher. Han utsågs tidigt till kapten i sitt nya lag och har hittills gjort nio poäng på 17 matcher i Örebro denna säsong.

Nu får hans lag klara sig utan han de kommande två matcherna.